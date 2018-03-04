На Аляске гонки на собачьих упряжках начались с допингового скандала

С традиционной церемониальной прогулки на Аляске стартовал заезд на собачьих упряжках «Айдитарод». В последней великой гонке на Земле, как скромно описывают ее организаторы, принимают участие 67 экипажей.

Участникам предстоит преодолеть непростую трассу. Организаторы соревнований тоже столкнулись с целым рядом трудностей. Из-за потери спонсора пришлось сократить главный приз, поэтому победитель получит 500 тысяч долларов вместо 750 тысяч.



Проблем добавляют зоозащитники. Гонка проходит на фоне многочисленных протестов. Ко всему прочему разразился еще и допинговый скандал. В крови собак-победителей прошлой гонки нашли следы опиоидов.