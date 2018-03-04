На Аляске гонки на собачьих упряжках начались с допингового скандала. Аляска, допинг, животные, митинги и протесты, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Аляске гонки на собачьих упряжках начались с допингового скандала

На Аляске гонки на собачьих упряжках начались с допингового скандала

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На Аляске гонки на собачьих упряжках начались с допингового скандала

На Аляске гонки на собачьих упряжках начались с допингового скандала

На Аляске гонки на собачьих упряжках начались с допингового скандала

    С традиционной церемониальной прогулки на Аляске стартовал заезд на собачьих упряжках «Айдитарод». В последней великой гонке на Земле, как скромно описывают ее организаторы, принимают участие 67 экипажей.

    Участникам предстоит преодолеть непростую трассу. Организаторы соревнований тоже столкнулись с целым рядом трудностей. Из-за потери спонсора пришлось сократить главный приз, поэтому победитель получит 500 тысяч долларов вместо 750 тысяч.

    Проблем добавляют зоозащитники. Гонка проходит на фоне многочисленных протестов. Ко всему прочему разразился еще и допинговый скандал. В крови собак-победителей прошлой гонки нашли следы опиоидов.

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