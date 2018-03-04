Ответ Путина: как отреагировал Запад на новое оружие России

Шесть новых видов вооружения, не имеющих аналогов в мире, презентовал Владимир Путин во время ежегодного послания. О том, что Россия ответит на выход американцев из договора по ПРО, он говорил еще в
2000-х. А сейчас повторил с примерами из жизни.
Российский президент заявил, что у него есть новое оружие, отразить которое Штатам не под силу. Это его ответ на большое предательство — расширение НАТО на восток вопреки всем обещаниям. Путин ведь публично предупреждал, что мы это сделаем, и после выхода американцев из договора по ПРО в 2002-м, и после первых испытаний в 2004-м, и в мюнхенской речи в 2007-м: нет больше однополярного мира, нельзя сводить диалог между странами до приказов и обвинений.
Почему не услышали? Скорее всего, услышали, но не поверили. А Путин объясняет: это ответ на новую ядерную политику США, в которой ядерную атаку считают допустимым ответом на любую угрозу, в которой рекомендуется создание ядерных зарядов малой мощности, но малой ядерной войны не бывает. Путин говорил и подкреплял слова фразой: «Покажите, пожалуйста, видео». И что характерно: американцы зацепились не за содержание роликов, а за форму: «Ну что за графика, почему так все примитивно!» Да потому что рисовали не гражданские, и посыл прост: мы рисуем как умеем, а вы будете смотреть будете, не отрываясь. Корреспондент НТВ Антон Пономарёв изучил реакцию на эту взрывную премьеру.
Реакция Белого дома и военных не была сиюминутной. К тому моменту, как Пентагон пообещал защитить американцев что бы ни случилось, местные медиа уже разнесли главную новость дня так, как они ее услышали и поняли: Путин хвастается, Путин угрожает, Путин доминирует. Вот некоторые заголовки западных газет: «„Непобедимая“ ракета Путина целит в слабые места Америки», «Путин похвастался новым ядерным оружием, которое может нанести удар в любой точке мира», «Россия открыла арсенал нового ядерного оружия. Бояться ли вам?», «Путин угрожает США гонкой вооружения с новыми ракетами».
Путинское послание российскому федеральному собранию за Западе очень многие приняли на свой счет. Кто-то посчитал, что на условной карте и вовсе американский штат с системой атлантической обороны, знаменитым космодромом и любимой резиденцией Дональда Трампа.
Майкл Хайден, бывший руководитель ЦРУ и АНБ: «Флорида. Они использовали в этом видео абсолютно узнаваемую часть Соединенных Штатов. Хотел, чтобы мы увидели именно это».
Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в американском Институте Хадсона: «Если Россию беспокоит система ПРО США, то это именно то, что она бы хотела иметь в качестве противовеса. Мысль Путина в послании в том, что русские хотят как минимум быть уверенными в том, что у них есть возможность противостоять превосходству американцев в обычном вооружении».
Эммануэль Леруа, политолог: «Я думаю, что это речь мира. Как говорится, хочешь мира — готовься к войне. Путин обращался в первую очередь к той „опасной“ части американского правительства, к „теневому правительству“. Он предупредил их: „Осторожно, не будьте дураками! У нас есть возможности себя защитить“».
Своя доктрина ближе к телу. Месяц назад США сами объявили курс на наращивание ядерного потенциала. Но если о собственной безопасности задумывается кто-то другой, то это обязательно агрессия и разжигание войны.
Ричард Берд, главный переговорщик США в по договору о сокращении стратегических вооружений с Советским Союзом в 1991 году: «Нельзя сказать, что Путин не прав. Это мы вышли в 2002-м из договора о противоракетной обороне. Я сам считаю это ошибкой, потому что россияне полагали, что, имея гарантию взаимного уничтожения, отношения между ядерными державами будут равными. А если США выходят из договора, то у них появляется возможность первыми нанести ядерный удар и диктовать свои условия».
До последнего Америка твердила: ПРО направлена не против России, но едва стало известно, что любая система защиты для новых российских вооружений не преграда, Запад стал переживать. Трамп, Меркель, Макрон — непонятно, кому и что делать дальше, если каждый следующий ход уже точно не будет лучше предыдущего.
Нельзя сказать, конечно, что информация о новом российском оружии всех застала врасплох. Генералы Пентагона уж точно не готовились к прошедшей войне. Скорее наоборот — смотрели в будущее и месяцами требовали у Конгресса: дайте денег для противостояния новым российским ракетам. Тут и нынешние траты на оборонку вызывали и страх, и ненависть, и зависть у многих потенциальных противников. Но сейчас у военных точно появился дополнительный аргумент для увеличения оборонзаказа.
Лори Робинсон, глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки: «Возможности дальней авиации России и подводных лодок поражают. Они научились работать на высотах и с технологиями, использовать которые мы пока не привыкли. Каждый день я получаю донесения и разведданные об их растущем усилении».
История накаляется. Буквально за сутки до появления новостей о расширении ассортимента российского военторга Twitter бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон взорвался истошным «Русские все еще идут, а мы безмолвствуем!» Хиллари в консервативной американской прессе припомнили и ее связи с Россией, и участие в перезагрузке. И если русская тема не закончится, она еще наверняка будет говорить: я же вас предупреждала.
Это знаменитое «Русские идут» — прямая цитата и отсылка к другому классику холодной войны и борьбы с «вмешательством России» (тогда — Советского Союза) Джеймса Форрестола. Бывший министр обороны и военно-морской министр повторял эту фразу чаще в параноидальном состоянии, так страшен ему казался русский мир, следы которого он неизменно видел в Вашингтоне на каждом шагу. «Русские везде, русские идут, вижу русских солдат», — с этими же выкриками он и выбросился из окна психиатрического госпиталя в 1949 году.
Разрядить обстановку попыталось российское посольство в США. Дипломаты объявили в Twitter конкурс на лучшие названия для перспективного российского оружия. Без яростных споров и троллей обойтись здесь не получается. Так, для лазера предложили название «Меч-кладенец», субмарина-беспилотник может стать «Трампом» — мол, уничтожает все, к чему прикасается. Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Колумбом»: он Америку открыл, он и закроет; или вот еще — «Из России с любовью». В комментариях вообще очень жарко, и определить победителя будет непросто: пока ни одного политкорректного варианта не поступило.
Подробности — в репортаже.
Почему не услышали? Скорее всего, услышали, но не поверили. А Путин объясняет: это ответ на новую ядерную политику США, в которой ядерную атаку считают допустимым ответом на любую угрозу, в которой рекомендуется создание ядерных зарядов малой мощности, но малой ядерной войны не бывает. Путин говорил и подкреплял слова фразой: «Покажите, пожалуйста, видео». И что характерно: американцы зацепились не за содержание роликов, а за форму: «Ну что за графика, почему так все примитивно!» Да потому что рисовали не гражданские, и посыл прост: мы рисуем как умеем, а вы будете смотреть будете, не отрываясь. Корреспондент НТВ Антон Пономарёв изучил реакцию на эту взрывную премьеру.
Реакция Белого дома и военных не была сиюминутной. К тому моменту, как Пентагон пообещал защитить американцев что бы ни случилось, местные медиа уже разнесли главную новость дня так, как они ее услышали и поняли: Путин хвастается, Путин угрожает, Путин доминирует. Вот некоторые заголовки западных газет: «„Непобедимая“ ракета Путина целит в слабые места Америки», «Путин похвастался новым ядерным оружием, которое может нанести удар в любой точке мира», «Россия открыла арсенал нового ядерного оружия. Бояться ли вам?», «Путин угрожает США гонкой вооружения с новыми ракетами».
Путинское послание российскому федеральному собранию за Западе очень многие приняли на свой счет. Кто-то посчитал, что на условной карте и вовсе американский штат с системой атлантической обороны, знаменитым космодромом и любимой резиденцией Дональда Трампа.
Майкл Хайден, бывший руководитель ЦРУ и АНБ: «Флорида. Они использовали в этом видео абсолютно узнаваемую часть Соединенных Штатов. Хотел, чтобы мы увидели именно это».
Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в американском Институте Хадсона: «Если Россию беспокоит система ПРО США, то это именно то, что она бы хотела иметь в качестве противовеса. Мысль Путина в послании в том, что русские хотят как минимум быть уверенными в том, что у них есть возможность противостоять превосходству американцев в обычном вооружении».
Эммануэль Леруа, политолог: «Я думаю, что это речь мира. Как говорится, хочешь мира — готовься к войне. Путин обращался в первую очередь к той „опасной“ части американского правительства, к „теневому правительству“. Он предупредил их: „Осторожно, не будьте дураками! У нас есть возможности себя защитить“».
Своя доктрина ближе к телу. Месяц назад США сами объявили курс на наращивание ядерного потенциала. Но если о собственной безопасности задумывается кто-то другой, то это обязательно агрессия и разжигание войны.
Ричард Берд, главный переговорщик США в по договору о сокращении стратегических вооружений с Советским Союзом в 1991 году: «Нельзя сказать, что Путин не прав. Это мы вышли в 2002-м из договора о противоракетной обороне. Я сам считаю это ошибкой, потому что россияне полагали, что, имея гарантию взаимного уничтожения, отношения между ядерными державами будут равными. А если США выходят из договора, то у них появляется возможность первыми нанести ядерный удар и диктовать свои условия».
До последнего Америка твердила: ПРО направлена не против России, но едва стало известно, что любая система защиты для новых российских вооружений не преграда, Запад стал переживать. Трамп, Меркель, Макрон — непонятно, кому и что делать дальше, если каждый следующий ход уже точно не будет лучше предыдущего.
Нельзя сказать, конечно, что информация о новом российском оружии всех застала врасплох. Генералы Пентагона уж точно не готовились к прошедшей войне. Скорее наоборот — смотрели в будущее и месяцами требовали у Конгресса: дайте денег для противостояния новым российским ракетам. Тут и нынешние траты на оборонку вызывали и страх, и ненависть, и зависть у многих потенциальных противников. Но сейчас у военных точно появился дополнительный аргумент для увеличения оборонзаказа.
Лори Робинсон, глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки: «Возможности дальней авиации России и подводных лодок поражают. Они научились работать на высотах и с технологиями, использовать которые мы пока не привыкли. Каждый день я получаю донесения и разведданные об их растущем усилении».
История накаляется. Буквально за сутки до появления новостей о расширении ассортимента российского военторга Twitter бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон взорвался истошным «Русские все еще идут, а мы безмолвствуем!» Хиллари в консервативной американской прессе припомнили и ее связи с Россией, и участие в перезагрузке. И если русская тема не закончится, она еще наверняка будет говорить: я же вас предупреждала.
Это знаменитое «Русские идут» — прямая цитата и отсылка к другому классику холодной войны и борьбы с «вмешательством России» (тогда — Советского Союза) Джеймса Форрестола. Бывший министр обороны и военно-морской министр повторял эту фразу чаще в параноидальном состоянии, так страшен ему казался русский мир, следы которого он неизменно видел в Вашингтоне на каждом шагу. «Русские везде, русские идут, вижу русских солдат», — с этими же выкриками он и выбросился из окна психиатрического госпиталя в 1949 году.
Разрядить обстановку попыталось российское посольство в США. Дипломаты объявили в Twitter конкурс на лучшие названия для перспективного российского оружия. Без яростных споров и троллей обойтись здесь не получается. Так, для лазера предложили название «Меч-кладенец», субмарина-беспилотник может стать «Трампом» — мол, уничтожает все, к чему прикасается. Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Колумбом»: он Америку открыл, он и закроет; или вот еще — «Из России с любовью». В комментариях вообще очень жарко, и определить победителя будет непросто: пока ни одного политкорректного варианта не поступило.
Подробности — в репортаже.
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