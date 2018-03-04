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    Пассажир снял панику в салоне самолета с оторванным двигателем: видео. Бишкек, Киргизия, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажир снял панику в салоне самолета с оторванным двигателем: видео

    Пассажир снял панику в салоне самолета с оторванным двигателем: видео

    14 комментариев
    • Фото: @bishkekchanka65 / twitter.com
    Пассажир снял панику в салоне самолета с оторванным двигателем: видео

    Пассажир снял панику в салоне самолета с оторванным двигателем: видео

    Пассажир снял панику в салоне самолета с оторванным двигателем: видео
    • Фото: @bishkekchanka65 / twitter.com

      • ЧП с самолетом RJ-85 авиакомпании Tez Jet, следовавшим по маршруту Бишкек — Баткен, произошло 1 марта. Происходящее в салоне авиалайнера на видео снял один из пассажиров.

      На кадрах, снятых из иллюминатора, видно, как один из четырех двигателей воздушного судна буквально болтается в воздухе. За кадром слышно, что пассажиры читают молитвы. Автор видео также снял, что происходило в салоне за полчаса до экстренной посадки. Видно, как один мужчина прощается с жизнью и плачет навзрыд.

      Самолет RJ-85 с частично разрушенным двигателем приземлился в аэропорту столицы Киргизии, никто из 96 пассажиров не пострадал. На сделанных уже внутри аэропорта кадрах видно, что люди в спецформе все-таки оказывают психологическую поддержку пережившим стресс людям.

      По факту авиапроисшествия на рейсе Бишкек — Баткен заведено уголовное дело, для расследования создана спецкомиссия, сообщает Sputnik Кыргызстан.

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