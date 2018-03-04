В Подмосковье снегоуборщик столкнулся с автобусом, погиб человек

Столкновение снегоуборочной машины и рейсового автобуса произошло в Чеховском районе Подмосковья.
Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с участием снегоуборщика и рейсового автобуса. По другим данным, пострадали три человека.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал сзади в снегоуборщик.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на западе Москвы: на Можайском шоссе столкнулись сразу 8 автомобилей, что привело к серьезному затору.
Обрушившийся сегодня на Москву снегопад будет идти почти сутки и может стать самым мощным за последние 68 лет. О мощном снегопаде было известно заранее. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы накануне предупредил, что движение по дорогам может быть затруднено из-за метели, гололедицы и снежных заносов и попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сейчас с последствиями снегопада в Москве борются около 10 тысяч единиц техники.
Новый снежный залп ожидается также и в Международный женский день. В праздники в столице потеплеет до минус 2.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал сзади в снегоуборщик.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на западе Москвы: на Можайском шоссе столкнулись сразу 8 автомобилей, что привело к серьезному затору.
Обрушившийся сегодня на Москву снегопад будет идти почти сутки и может стать самым мощным за последние 68 лет. О мощном снегопаде было известно заранее. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы накануне предупредил, что движение по дорогам может быть затруднено из-за метели, гололедицы и снежных заносов и попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сейчас с последствиями снегопада в Москве борются около 10 тысяч единиц техники.
Новый снежный залп ожидается также и в Международный женский день. В праздники в столице потеплеет до минус 2.
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