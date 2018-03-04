Российские конструкторы займутся созданием колесного танка

Новый танк на платформе «Бумеранг» скоро появится в России.
Генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий сообщил телеканалу «Звезда», что такой танк будет разработан в самое ближайшее время.
Александр Красовицкий, генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК): «В наших планах есть сегодня сделать колесный танк. Это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе („Бумеранг“ — прим. НТВ.Ru). Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время».
Ранее Красовицкий рассказал о том, что прямых конкурентов разработанному ВПК новейшему российскому бронетранспортеру «Бумеранг» (впервые был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года) нет, «это прорыв инженерной мысли».
В прошлом году во время военного парада на Красной площади по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были представлены перспективные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг».
Александр Красовицкий, генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК): «В наших планах есть сегодня сделать колесный танк. Это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе („Бумеранг“ — прим. НТВ.Ru). Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время».
Ранее Красовицкий рассказал о том, что прямых конкурентов разработанному ВПК новейшему российскому бронетранспортеру «Бумеранг» (впервые был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года) нет, «это прорыв инженерной мысли».
В прошлом году во время военного парада на Красной площади по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были представлены перспективные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг».
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