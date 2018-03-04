Футболист итальянской сборной Давиде Астори умер в возрасте 31 года

СМИ распространили новость, которая расстроит всех любителей футбола на Апеннинском полуострове. Сегодня не стало игрока сборной Италии и капитана «Фиорентины» Давиде Астори.
На официальном сайте клуба сообщается, что защитник команды Давиде Астори умер в возрасте 31 года из-за болезни.
По данным Udine Today, спортсмен скончался во сне в одном из отелей города Удине. Смерть настигла футболиста в гостинице, где «Фиорентина» разместилась перед воскресной игрой. Как передает портал Football Italia, встреча между «Удинезе» и «Фиорентиной», которая должна была состояться сегодня, отменена.
Давиде Астори выступал за «Фиорентину» с 2015 года, ранее он играл в составе итальянских «Рому» и «Кальяри». В этом сезоне спортсмен провел за «Фиорентину» 27 матчей, в которых забил один гол.
По данным Udine Today, спортсмен скончался во сне в одном из отелей города Удине. Смерть настигла футболиста в гостинице, где «Фиорентина» разместилась перед воскресной игрой. Как передает портал Football Italia, встреча между «Удинезе» и «Фиорентиной», которая должна была состояться сегодня, отменена.
Давиде Астори выступал за «Фиорентину» с 2015 года, ранее он играл в составе итальянских «Рому» и «Кальяри». В этом сезоне спортсмен провел за «Фиорентину» 27 матчей, в которых забил один гол.
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