СМИ узнали о предстоящих поставках сжиженного газа из РФ в Британию

В прессе появилась информация о том, что Соединенное Королевство ожидает новую партию российского сжиженного газа.
Как пишет Financial Times, на фоне пришедшего в Великобританию атлантического шторма «Эмма» компания НОВАТЭК поставит в эту страну сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ». Издание со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, передает, что российское топливо в Соединенное Королевство доставит Royal Dutch Shell.
Сообщается, что в эти выходные в Бискайском заливе судно Shell перекачает газ с российского ледокола, транспортирующего СПГ, а 6 марта прибудет в регазификационный терминал в Милфонд Хэйвен, откуда топливо отправят потребителям. Как отмечает Financial Times, ни в НОВАТЭК (основной владелец завода «Ямал-СПГ»), ни в Royal Dutch Shell не стали комментировать эту информацию.
Газета пишет, что первая партия сжиженного природного газа из России, также произведенная на заводе «Ямал-СПГ», в Британию пришла 28 декабря 2017 года. Ледокольный газовоз Christophe de Margerie доставил ее в британский порт на острове Грейн.
По информации Bloomberg, аномальные холода вынудили Европу закупать российский природный газ в рекордных объемах. Агентство сообщило, что Европа, в особенности Великобритания, все больше зависит от России в части удовлетворения своих энергетических потребностей, так как другие страны пока не в состоянии конкурировать с Москвой в этом вопросе.
Обрушившийся на Британию мощный холодный фронта, который местные СМИ прозвали «сибирским», или «Зверем с Востока», принес в страну резкое похолодание. Эта неделя может стать самой морозной в Соединенном Королевстве, начиная с 1991 года. Погодная обстановка усугубилась тем, что северо-восточный антициклон на территории Соединенного Королевства столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», подступившим со стороны Азорских островов.
Сообщается, что в эти выходные в Бискайском заливе судно Shell перекачает газ с российского ледокола, транспортирующего СПГ, а 6 марта прибудет в регазификационный терминал в Милфонд Хэйвен, откуда топливо отправят потребителям. Как отмечает Financial Times, ни в НОВАТЭК (основной владелец завода «Ямал-СПГ»), ни в Royal Dutch Shell не стали комментировать эту информацию.
Газета пишет, что первая партия сжиженного природного газа из России, также произведенная на заводе «Ямал-СПГ», в Британию пришла 28 декабря 2017 года. Ледокольный газовоз Christophe de Margerie доставил ее в британский порт на острове Грейн.
По информации Bloomberg, аномальные холода вынудили Европу закупать российский природный газ в рекордных объемах. Агентство сообщило, что Европа, в особенности Великобритания, все больше зависит от России в части удовлетворения своих энергетических потребностей, так как другие страны пока не в состоянии конкурировать с Москвой в этом вопросе.
Обрушившийся на Британию мощный холодный фронта, который местные СМИ прозвали «сибирским», или «Зверем с Востока», принес в страну резкое похолодание. Эта неделя может стать самой морозной в Соединенном Королевстве, начиная с 1991 года. Погодная обстановка усугубилась тем, что северо-восточный антициклон на территории Соединенного Королевства столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», подступившим со стороны Азорских островов.
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