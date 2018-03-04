Падающий на Екатеринбург суперболид сняли на видео

Яркую вспышку синего света зафиксировала камера видеорегистратора одного из жителей Екатеринбурга.
Автор видео сообщил порталу E1.RU, что увидел яркую вспышку, когда ехал минувшей ночью по городу.
Просмотрев видео, инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев предположил, что горожанин стал свидетелем падения суперболида. По словам ученого, синяя вспышка говорит о высокой температуре небесного тела. Также Санакоев отметил особую яркость болида.
Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ: «Дробление тоже видно. Когда яркость больше Венеры, эти небесные тела относят к болидам, но в данном случае яркость сравнима с полной Луной, его можно назвать суперболидом. Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое».
Просмотрев видео, инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев предположил, что горожанин стал свидетелем падения суперболида. По словам ученого, синяя вспышка говорит о высокой температуре небесного тела. Также Санакоев отметил особую яркость болида.
Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ: «Дробление тоже видно. Когда яркость больше Венеры, эти небесные тела относят к болидам, но в данном случае яркость сравнима с полной Луной, его можно назвать суперболидом. Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое».
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