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    Ракетный комплекс «Авангард» запустили в серийное производство

    16 комментариев
    • Фото: Минобороны России
    Ракетный комплекс «Авангард» запустили в серийное производство

    Ракетный комплекс «Авангард» запустили в серийное производство

    Ракетный комплекс «Авангард» запустили в серийное производство
  • Фото: Минобороны России

    • Анонсированный российским президентом гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запустили в серийное производство.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. По словам собеседника агентства, новейшая ракета способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, которая делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

    Источник добавил, что еще одна анонсированная президентом разработка — новый авиационный ракетный комплекс «Кинжал» — «уже находится в войсках», и добавил, что «западным партнерам России пора осознать новую реальность».

    Напомним, о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» президент России Владимир Путин рассказал в минувший четверг в послании к Федеральному собранию. Он также упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал».

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