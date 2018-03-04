Анонсированный российским президентом гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запустили в серийное производство.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. По словам собеседника агентства, новейшая ракета способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, которая делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Источник добавил, что еще одна анонсированная президентом разработка — новый авиационный ракетный комплекс «Кинжал» — «уже находится в войсках», и добавил, что «западным партнерам России пора осознать новую реальность».
Напомним, о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» президент России Владимир Путин рассказал в минувший четверг в послании к Федеральному собранию. Он также упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал».
На Западе слова российского лидера обсуждали очень бурно. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Источник добавил, что еще одна анонсированная президентом разработка — новый авиационный ракетный комплекс «Кинжал» — «уже находится в войсках», и добавил, что «западным партнерам России пора осознать новую реальность».
Напомним, о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» президент России Владимир Путин рассказал в минувший четверг в послании к Федеральному собранию. Он также упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал».
На Западе слова российского лидера обсуждали очень бурно. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
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