Мощный снегопад обрушится на Москву в Международный женский день

К Международному женскому дню в российской столице может выпасть месячная норма осадков.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, новый снегопад начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Сегодня и в понедельник в городе выпадет до 17 сантиметров снега, это порядка половины мартовской нормы, которая в Москве составляет 34 сантиметра. Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, следующие один за другим, принесут около месячной нормы осадков».
Снегопад, обрушившийся на Москву сегодня, по оценкам синоптиков, может стать самым мощным за последние 68 лет.
Ранее Бирюков заявлял, что в связи с погодными условиями коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы. Сообщалось, что в воскресенье около 10 тысяч единиц специализированной техники займутся расчисткой столичных улиц, а когда активная фаза снегопада пройдет, число уборочной техники будет увеличено в полтора раза, передает «Интерфакс».
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Сегодня и в понедельник в городе выпадет до 17 сантиметров снега, это порядка половины мартовской нормы, которая в Москве составляет 34 сантиметра. Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, следующие один за другим, принесут около месячной нормы осадков».
Снегопад, обрушившийся на Москву сегодня, по оценкам синоптиков, может стать самым мощным за последние 68 лет.
Ранее Бирюков заявлял, что в связи с погодными условиями коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы. Сообщалось, что в воскресенье около 10 тысяч единиц специализированной техники займутся расчисткой столичных улиц, а когда активная фаза снегопада пройдет, число уборочной техники будет увеличено в полтора раза, передает «Интерфакс».
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