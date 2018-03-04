В Подмосковье электричка протаранила иномарку, погиб человек

В Дмитровском районе Московской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электричкой.
Авария случилась в районе станции «Орудьево». По словам полицейских, автомобиль Renault выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся электропоездом. Машинист попытался притормозить, однако расстояние до легковушки было небольшим, и поезд протаранил автомобиль.
От удара в автомобиле погиб человек, еще один получил травмы и доставлен в больницу.
Автомобиль уже убран с путей. Движение поездов восстановлено, передает ТАСС.
От удара в автомобиле погиб человек, еще один получил травмы и доставлен в больницу.
Автомобиль уже убран с путей. Движение поездов восстановлено, передает ТАСС.
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