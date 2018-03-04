Ипотека и бесплатное метро: льготы для многодетных звезд

Многодетные звезды считают каждую копейку? Какими государственными льготами они пользуются? Нужны ли им ипотека под 6%, бесплатный проезд на метро и земельный участок?
Увидеть семью Андрея Мерзликина почти в полном составе — большая удача. Актер — отец-молодец четверых детей: 12-летнего Фёдора, 9-летней Серафимы, 7-летней Евдокии и 2-летнего Макара, который единственный остался дома. Мерзликин не скрывает: он редко бывает дома — трудится в поте лица, чтобы содержать свою большую семью. Мерзликин признается: он пользуется льготами для многодетных семей. В том, что он — известный актер и режиссер — стоял в общей очереди с обычными гражданами на получение компенсаций и пособий, не видит ничего зазорного.
Андрей Мерзилкин, актер: «Метро бесплатное. Парковка. Ну, мы подумали и выбрали, кто будет иметь право ездить в метро бесплатно, и карточку передали мне в силу того, что я единственный из всей семьи, кто ездит на метро».
Корреспондент: «Еще есть льготы на школьную и спортивную форму, Вы пользуетесь ими?»
Анна Мерзилкина: «Да Вы что?! Мы даже не знали, вы нам впервые сказали. Будем думать. Мы просто еще открываем для себя все эти возможности».
А специалисты рассказывают: младшим Мерзликиным полагаются бесплатные завтраки и обеды в школе, лекарства по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет, отдых в лагерях и скидка на оплату коммуналки.
Мерзликин потирает руки: он как раз достроил для семьи большой дом в Подмосковье, а значит, сэкономит приличную сумму на отоплении, воде и электроэнергии.
Вот и телеведущая Юлия Барановская всегда носит с собой удостоверение многодетной матери. Барановская одна воспитывает троих детей: 12-летнего Артема, 9-летнюю Яну и 5-летнего Арсения. Но всеми положенными ей льготами многодетная мать Барановская пользуется по минимуму. Привычка телеведущей самостоятельно решать свои проблемы дает о себе знать.
Специалисты рекомендуют Юлии Барановской изучить полный список льгот для многодетных семей. Так телеведущая значительно облегчит свою жизнь.
Эксперт по многодетным семьям: «Ежемесячные пособия у нас выплачиваются одинаково: от полутора до трех лет все дети у нас сейчас получают 10 тысяч рублей. Если говорить дальше: от 3 до 18 лет, то это в районе 4 тысяч рублей на каждого ребенка. Есть еще сертификаты сегодня , когда человек может приобрести любой товар, какой хочет. Есть поддержка для бытовых товаров. То есть пишут заявку, что нужно, — компьютер или еще что-то».
Мать троих детей Жасмин наслышана и о земельных участках, которые дают даже после рождения второго ребенка. У певицы хоть и дом полная чаша, но 10 соток земли всегда в хозяйстве пригодятся.
Жасмин: «Какой-то участок мне положен. Муж, правда, смотрел на меня так… Занимайся детьми, говорит. Когда это понадобится, я займусь».
Лидер группы «Ума Турман» Владимир Кристовский уже строит воздушные замки. У него пятеро детей — четыре дочери от первой жены и сын Фёдор от второго брака, и певцу очень нужна загородная дача. Но специалисты утихомиривают певца: участок получит не он, а его первая жена Валерия, ведь солист «Умы Турман» завел новую семью и лишил себя возможности стать землевладельцем.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Андрей Мерзилкин, актер: «Метро бесплатное. Парковка. Ну, мы подумали и выбрали, кто будет иметь право ездить в метро бесплатно, и карточку передали мне в силу того, что я единственный из всей семьи, кто ездит на метро».
Корреспондент: «Еще есть льготы на школьную и спортивную форму, Вы пользуетесь ими?»
Анна Мерзилкина: «Да Вы что?! Мы даже не знали, вы нам впервые сказали. Будем думать. Мы просто еще открываем для себя все эти возможности».
А специалисты рассказывают: младшим Мерзликиным полагаются бесплатные завтраки и обеды в школе, лекарства по рецепту врача для детей в возрасте до 6 лет, отдых в лагерях и скидка на оплату коммуналки.
Мерзликин потирает руки: он как раз достроил для семьи большой дом в Подмосковье, а значит, сэкономит приличную сумму на отоплении, воде и электроэнергии.
Вот и телеведущая Юлия Барановская всегда носит с собой удостоверение многодетной матери. Барановская одна воспитывает троих детей: 12-летнего Артема, 9-летнюю Яну и 5-летнего Арсения. Но всеми положенными ей льготами многодетная мать Барановская пользуется по минимуму. Привычка телеведущей самостоятельно решать свои проблемы дает о себе знать.
Специалисты рекомендуют Юлии Барановской изучить полный список льгот для многодетных семей. Так телеведущая значительно облегчит свою жизнь.
Эксперт по многодетным семьям: «Ежемесячные пособия у нас выплачиваются одинаково: от полутора до трех лет все дети у нас сейчас получают 10 тысяч рублей. Если говорить дальше: от 3 до 18 лет, то это в районе 4 тысяч рублей на каждого ребенка. Есть еще сертификаты сегодня , когда человек может приобрести любой товар, какой хочет. Есть поддержка для бытовых товаров. То есть пишут заявку, что нужно, — компьютер или еще что-то».
Мать троих детей Жасмин наслышана и о земельных участках, которые дают даже после рождения второго ребенка. У певицы хоть и дом полная чаша, но 10 соток земли всегда в хозяйстве пригодятся.
Жасмин: «Какой-то участок мне положен. Муж, правда, смотрел на меня так… Занимайся детьми, говорит. Когда это понадобится, я займусь».
Лидер группы «Ума Турман» Владимир Кристовский уже строит воздушные замки. У него пятеро детей — четыре дочери от первой жены и сын Фёдор от второго брака, и певцу очень нужна загородная дача. Но специалисты утихомиривают певца: участок получит не он, а его первая жена Валерия, ведь солист «Умы Турман» завел новую семью и лишил себя возможности стать землевладельцем.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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