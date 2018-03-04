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    В Петербурге учительница занялась сексом со школьником прямо на уроке

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    В Петербурге учительница занялась сексом со школьником прямо на уроке

    В Петербурге учительница занялась сексом со школьником прямо на уроке

    В Петербурге задержана 35-летняя учительница за совращение школьника прямо на уроке.

    3 марта в Следственный комитет обратилась мама 15-летнего школьника, которому учительница давала частные уроки на дому, сообщает «Фонтанка.ру».

    По версии следствия, подозреваемая во время урока по своей инициативе принялась совращать школьника, в итоге дело дошло до интимной близости. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК — «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом младше шестнадцати лет». Учительницу задержали, но обвинение ей пока не предъявлено. На сегодняшний день она ограничена подпиской о невыезде.

    По данным «Фонтанки.ру», семья мальчика хорошо обеспечена, его отец работает в московской компании в сфере продажи нефти. Его сын числится в частной школе. На своей странице в соцсетях подросток хвастает регулярными поездками за границу, рассказывает о своих любовных похождениях и клубных вечеринках. Также школьник позиционирует себя как профессионального футболиста и сообщает подписчикам о личной встрече с Криштиану Роналду и знакомстве с другими мировыми звездами.

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