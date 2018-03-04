На западе Москвы столкнулись 8 машин

Сразу восемь автомобилей столкнулись на Можайском шоссе на западе Москвы, движение транспорта в сторону центра перекрыто по трем полосам
Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что из-за массовой аварии возле дома №11 на Можайском шоссе перекрытыми оказались три полосы дорожного движения из четырех. Там столкнулись сразу восемь автомобилей.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее синоптики сообщили, что обрушившийся на Москву снегопад будет идти почти сутки и может стать самым мощным за последние 68 лет. О мощном снегопаде было известно заранее. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы накануне предупредил, что движение по дорогам может быть затруднено из-за метели, гололедицы и снежных заносов и попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сейчас с последствиями снегопада в Москве борются около 10 тысяч единиц техники.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее синоптики сообщили, что обрушившийся на Москву снегопад будет идти почти сутки и может стать самым мощным за последние 68 лет. О мощном снегопаде было известно заранее. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы накануне предупредил, что движение по дорогам может быть затруднено из-за метели, гололедицы и снежных заносов и попросил автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Сейчас с последствиями снегопада в Москве борются около 10 тысяч единиц техники.
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