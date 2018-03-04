«Вашингтон в гробу бы перевернулся»: Трампа раскритиковали за желание править пожизненно

Член палаты представителей Ро Ханна раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал «потрясающей» инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту.
В своем Twitter конгрессмен назвал высказывание Дональда Трампа абсолютно антиамериканским.
Ро Ханна, член палаты представителей Конгресса США: «Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся».
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде назвал «потрясающей» идею о пожизненном правлении китайского лидера Си Цзиньпина. «Председатель на всю жизнь. Нет, он (глава КНДР Си Цзиньпин) потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — заявил Трамп.
Также на днях Дональд Трамп на ужине с членами журналистского клуба «Гридирон» заявил, что ему, как главе государства не может быть объявлен импичмент, так как он не совершал преступлений.
Напомним, в конце февраля ЦК Компартии Китая предложил внести изменения в Конституцию страны, удалив из нее фразу о том, что председатель КНР и его заместитель могут занимать свои должности не более двух пятилетних сроков подряд. Предполагается, что решение будет принято на мартовском съезде Всекитайского собрания народных представителей. Также участники съезда должны будут продлить полномочия Си Цзиньпина, который возглавляет КНР с 2013 года.
Ро Ханна, член палаты представителей Конгресса США: «Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся».
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде назвал «потрясающей» идею о пожизненном правлении китайского лидера Си Цзиньпина. «Председатель на всю жизнь. Нет, он (глава КНДР Си Цзиньпин) потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», — заявил Трамп.
Также на днях Дональд Трамп на ужине с членами журналистского клуба «Гридирон» заявил, что ему, как главе государства не может быть объявлен импичмент, так как он не совершал преступлений.
Напомним, в конце февраля ЦК Компартии Китая предложил внести изменения в Конституцию страны, удалив из нее фразу о том, что председатель КНР и его заместитель могут занимать свои должности не более двух пятилетних сроков подряд. Предполагается, что решение будет принято на мартовском съезде Всекитайского собрания народных представителей. Также участники съезда должны будут продлить полномочия Си Цзиньпина, который возглавляет КНР с 2013 года.
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