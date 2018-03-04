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    В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны и отменены 55 рейсов

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    В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны и отменены 55 рейсов

    В аэропортах Москвы <nobr>из-за</nobr> снегопада задержаны и отменены 55 рейсов

    В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны и отменены 55 авиарейсов.

    По данным сервиса «Яндекс. Расписание», на 10:20 по московскому времени во Внуково задержаны два рейса и еще два отменены. В Домодедово 11 рейсов задержаны и 16 отменены, в Шереметьево задержаны 24 рейса.

    Как сообщили в Гидрометцентре, снегопад, обрушившийся на Москву минувшей ночью, пойдет на убыль лишь к утру понедельника. В ночь на 4 марта в Москве уже выпало около 20% месячной нормы осадков. Прирост осадков на базовой городской метеостанции на ВДНХ составил 7 мм.

    Из-за снегопада в регионе продолжает действовать желтый уровень опасности. В метеобюро Москвы объявили штормовое предупреждение с 9:00 до 21:00 воскресенья. Спасатели предупреждают, что погода несет собой потенциальные риски и просят водителей по возможности не пользоваться личным транспортом, а пешеходов — соблюдать повышенную осторожность.

    Ранее сообщалось, что начавшийся ночью снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет. Сегодня днем столбики термометров покажут минус 7–9 градусов. В ночь на понедельник ожидается 9–11 градусов ниже нуля.


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