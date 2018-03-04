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    Новый экипаж МКС возьмет в космос Волка Забиваку. космонавтика, космос, МКС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый экипаж МКС возьмет в космос Волка Забиваку

    Новый экипаж МКС возьмет в космос Волка Забиваку

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    Новый экипаж МКС возьмет в космос Волка Забиваку

    Новый экипаж МКС возьмет в космос Волка Забиваку

      Сегодня утром из Звездного Городка торжественно проводили на Байконур участников 55-й экспедиции на МКС.

      В состав основного экипажа вошли российский космонавт Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Кроме того, на Байконур отправится и дублирующий состав — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

      Старт экспедиции намечен на 21 марта. Экипажу предстоит выполнить большую научную программу — провести более 50 экспериментов, осуществить мониторинг поверхности Земли, выйти в открытый космос и запустить вручную нескольких наноспутников.

      Как сообщили космонавты, на орбиту вместе с ними отправится и символ предстоящего чемпионата мира по футболу Волк Забивака. Экипаж пообещал провести на борту МКС свой мини-чемпионат.

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