Новый экипаж МКС возьмет в космос Волка Забиваку

Сегодня утром из Звездного Городка торжественно проводили на Байконур участников 55-й экспедиции на МКС.

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В состав основного экипажа вошли российский космонавт Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Кроме того, на Байконур отправится и дублирующий состав — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.



Старт экспедиции намечен на 21 марта. Экипажу предстоит выполнить большую научную программу — провести более 50 экспериментов, осуществить мониторинг поверхности Земли, выйти в открытый космос и запустить вручную нескольких наноспутников.



Как сообщили космонавты, на орбиту вместе с ними отправится и символ предстоящего чемпионата мира по футболу Волк Забивака. Экипаж пообещал провести на борту МКС свой мини-чемпионат.