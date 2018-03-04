Под Омском пьяный водитель устроил огненное ДТП с шестью пострадавшими

В Омской области пьяный водитель на «девятке» врезался в иномарку. Пострадали шесть человек.
Авария случилась на трассе Омск — Одесское. По данным полиции, пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2109 врезался в идущий впереди RAV-4. После столкновения «девятка» загорелась.
В результате пострадали сам водитель «девятки», три его пассажира — две девушки и мужчина, а также водитель RAV-4 и находившаяся с ним женщина, передает «Интерфакс».
В результате пострадали сам водитель «девятки», три его пассажира — две девушки и мужчина, а также водитель RAV-4 и находившаяся с ним женщина, передает «Интерфакс».
Комментарии