Как безопасно высушить волосы: фены прошли проверку на прочность

Приближается самый ответственный для всех мужчин день в году — 8 Марта, когда букет тюльпанов продают по цене мобильника, во всех офисах происходит обновление кружек у сотрудниц, а по телевизору крутят фильм о женщине с пониженной социальной ответственностью в исполнении Джулии Робертс. Можно шутить или оставаться серьезным, а
подарок-то дарить придется. Опросы показали, что многие женщины были бы не против получить не духи и конфеты, а что-то более нужное. Например, фен.
Мужчине трудно разобраться, какой фен надежнее, только ли для прически эти ручные сушилки годятся, можно ли ими, например, сушить одежду, промокшие сапоги или лак на ногтях? А если попробовать обогреть комнату? Выдержит ли? Поводом для эксперимента стало видео, запечатлевшее, как фен прямо в магазине загорелся в руках девушек. Оказалось, что это довольно частое явление. Но почему это происходит и как такого избежать?
Суть эксперимента проста: несколько часов подряд фены будут работать на предельной мощности, останется только замерять температуру воздуха, которая вырывается из сопла, температуру деталей и ждать, какой из них первым выйдет из строя. Для испытания взяли 5 фенов разных производителей и ценовых категорий, начиная от 1200 рублей и заканчивая 4 тысячами.
Независимо от цены все они предлагают одинаковый набор функций: несколько температурных режимов, обдув холодным воздухом и защиту от перегрева. Насколько надежна последняя? Действительно ли эти фены не пережигают волосы владелицам и точно ли никогда не загорятся сами, как это обещают производители? Подробнее об этом смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Суть эксперимента проста: несколько часов подряд фены будут работать на предельной мощности, останется только замерять температуру воздуха, которая вырывается из сопла, температуру деталей и ждать, какой из них первым выйдет из строя. Для испытания взяли 5 фенов разных производителей и ценовых категорий, начиная от 1200 рублей и заканчивая 4 тысячами.
Независимо от цены все они предлагают одинаковый набор функций: несколько температурных режимов, обдув холодным воздухом и защиту от перегрева. Насколько надежна последняя? Действительно ли эти фены не пережигают волосы владелицам и точно ли никогда не загорятся сами, как это обещают производители? Подробнее об этом смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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