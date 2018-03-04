Красота требует жертв: почему наращивание волос приводит к облысению

Бум на нарощенные ресницы начался после того, как в 2001 году Джей Ло прошлась по красной дорожке, а на ее веках папарацци разглядели пучки лисьего меха. Технологию наращивания волос придумал суровый человек по имени Саймон Форбс.
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Если бы кинодивы узнали, кому раньше принадлежали их сверкающие пряди, возможно, многие бы в шоке начали рвать волосы на голове. Хозяйкой гривы могла быть нищая женщина из Индии, которой пришлось продать свои волосы за пару рупий, или заключенная тюрьмы в Восточной Европе. Но самое страшное даже не это, а то, чем могут обернуться эти
процедуры.
Врачи предупреждают, что мигрень, тяжелые приступы аллергии, облысение — это далеко не полный список последствий. Как в погоне за красотой не вынести модный приговор своему здоровью? Девушка по имени Елизавета надеялась стать обладательницей копны роскошных волос, а в результате потеряла и 25% собственных, причем большая часть уже никогда не отрастет.
Волосяная луковица рассчитана только на удержание веса собственной волосинки. Когда к ней насильно прикрепляют еще прядь волос, то нагрузка увеличивается в 3 раза. Под такой непосильной тяжестью чужих локонов луковица вытягивается, а кровеносные сосуды, которые ее питают, деформируются, истончаются, обменные процессы нарушаются. Дальнейшее развитие событий зависит от типа волос — или они обламываются у самых корней, или выпадают вместе с луковицей.
Распространение процедура наращивания получила благодаря артистам кино и музыкальной сцены, только они о вреде знают и вне съемок стараются даже не краситься, чтобы хоть как-то восстановить кожу и волосы.
Второй миф, витающий в воздухе салонов красоты: что если нарастить волосы по самой популярной методике, которую называют горячим или кератиновым наращиванием, то для собственных волос это будет даже полезно, ведь пряди покрыты сверху специальным материалом для крепления — капсулой.
Капсула может быть черной, белой, коричневой или прозрачной, в зависимости от цвета волос. Раскаленными щипцами мастер ее расплавляет и припаивает прядь к родным волосам. Занимает это буквально несколько секунд. И вот именно эти капсулы якобы изготовлены из кератина — белкового вещества, входящего в состав натуральных волос. Однако на самом деле никаких полезных веществ в капсулах нет. Это просто клей.
Но главный миф — это происхождение самих волос для наращивания. Мастера уверяют, что они натуральные отечественные. Как правило, это засиликоненные волосы по срезанными кутикулами. Это самый дешевый вариант, из них быстро вымывается цвет. Волосы натуральные, но приехали с другого конца света. И таких на рынке 90%. Под микроскопом родословную не скрыть. Подробнее об этом смотрите в программе «НашПотребНадзор».
процедуры.
Врачи предупреждают, что мигрень, тяжелые приступы аллергии, облысение — это далеко не полный список последствий. Как в погоне за красотой не вынести модный приговор своему здоровью? Девушка по имени Елизавета надеялась стать обладательницей копны роскошных волос, а в результате потеряла и 25% собственных, причем большая часть уже никогда не отрастет.
Волосяная луковица рассчитана только на удержание веса собственной волосинки. Когда к ней насильно прикрепляют еще прядь волос, то нагрузка увеличивается в 3 раза. Под такой непосильной тяжестью чужих локонов луковица вытягивается, а кровеносные сосуды, которые ее питают, деформируются, истончаются, обменные процессы нарушаются. Дальнейшее развитие событий зависит от типа волос — или они обламываются у самых корней, или выпадают вместе с луковицей.
Распространение процедура наращивания получила благодаря артистам кино и музыкальной сцены, только они о вреде знают и вне съемок стараются даже не краситься, чтобы хоть как-то восстановить кожу и волосы.
Второй миф, витающий в воздухе салонов красоты: что если нарастить волосы по самой популярной методике, которую называют горячим или кератиновым наращиванием, то для собственных волос это будет даже полезно, ведь пряди покрыты сверху специальным материалом для крепления — капсулой.
Капсула может быть черной, белой, коричневой или прозрачной, в зависимости от цвета волос. Раскаленными щипцами мастер ее расплавляет и припаивает прядь к родным волосам. Занимает это буквально несколько секунд. И вот именно эти капсулы якобы изготовлены из кератина — белкового вещества, входящего в состав натуральных волос. Однако на самом деле никаких полезных веществ в капсулах нет. Это просто клей.
Но главный миф — это происхождение самих волос для наращивания. Мастера уверяют, что они натуральные отечественные. Как правило, это засиликоненные волосы по срезанными кутикулами. Это самый дешевый вариант, из них быстро вымывается цвет. Волосы натуральные, но приехали с другого конца света. И таких на рынке 90%. Под микроскопом родословную не скрыть. Подробнее об этом смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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