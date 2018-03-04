Все тайное становится явным: почему банки блокируют переводы с карты на карту

Список операций, которые могут не понравиться банку, — открытый. Теоретически любой перевод банком может быть остановлен, ведь это не люди делают, а специальные компьютерные программы. Их алгоритмы заточены, например, на поиск денег, с которых могли быть не уплачены налоги.
Если кто-то решит подхалтурить и «серую» получку кинуть на банковскую карту через банкомат, снять уже может не получиться. Банк такие деньги может заморозить и даже присвоить.
Сергей Афанасьев, адвокат: «Сделка, когда юридическое лицо отправляет денежные средства физическому на его банковскую карту, вызывает сомнения в банке. Если фирма существует менее 3 месяцев, здесь может возникнуть подозрение, что это фирма имеет признаки фиктивности, что она создана для того чтобы обналичивать денежные средства, скажем, фирма-однодневка, и эти денежные средства таким образом выводятся из оборота».
Еще этой информацией банк обязан делиться с налоговой инспекцией, где переводы от посторонних людей на сумму более 4 тысяч рублей на карту гражданина каталогизируются, сравниваются с официальной зарплатой владельца карты, и если сумма переводов больше, то с излишка заставят заплатить налог в 20%.
С требованиями банков придется смириться. Так весь мир живет. Номер своей карты для перевода там давать не принято, чтобы не попасть под подозрение налоговой, а потом и в черный список банкиров. В этом случае не только счет заблокировать могут до выяснения обстоятельств, но и навсегда отказать в ипотеке, автокредите и даже телевизоре в кредит, причем не только в вашем банке, но и в любом другом.
Свои черные списки клиентов-отказников, банки теперь передают в ЦБ РФ, а тот с июня прошлого года черные списки от разных банков объединяет в один талмуд и рассылает его обратно в частные банки. Так что в какой банк не приди, а там с вами уже знакомы заочно. Правда, на этом некоторые банки уже не останавливаются и закупают у специальных фирм более детальное досье, собранное в Интернете.
Если кто фильмы и другие сериалы, например, скачивает бесплатно на торрентах, получает минус. Если среди скачанной музыки сплошь блатная романтика — минус, если кто через поисковик спрашивал «чем лучше похмеляться», «где купить сим-карту без паспорта» и «как не платить по кредиту» — еще минусы. Все это с недавних пор известно банкирам. И им эти минусы не нравятся, следовательно, проверять происхождение денег на счете будут чаще и строже.
Как банки это узнали? Интернетом люди пользуются с телефона, в котором сим-карта, или из дома, где Сеть работает по договору с провайдером. История всех запросов и посещенных страниц называется цифровым следом.
Многие задаются вопросом: если речь идет о деньгах, которые человек сам заработал, чего банк может от него требовать? Еще как может! Недавно был принят такой федеральный закон (ФЗ №115), согласно которому гражданин по первому звонку обязан примчаться в отделение и написать объяснительную о том, кому, когда, зачем отправлял деньги, что покупал, за что переводили деньги ему, причем написать подробно.
Да, это унизительно, но если не объяснить, почему каждый день идут переводы с одной собственной карты на другую, а потом идет снятие средств в банкомате другого города, то банк вправе заподозрить владельца карты в мошенничестве и обналичивании сомнительных доходов, он делает это не из вредности, а чтобы ему самому не влетело.
О том, какие еще платежи и переводы банки могут блокировать, смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Сергей Афанасьев, адвокат: «Сделка, когда юридическое лицо отправляет денежные средства физическому на его банковскую карту, вызывает сомнения в банке. Если фирма существует менее 3 месяцев, здесь может возникнуть подозрение, что это фирма имеет признаки фиктивности, что она создана для того чтобы обналичивать денежные средства, скажем, фирма-однодневка, и эти денежные средства таким образом выводятся из оборота».
Еще этой информацией банк обязан делиться с налоговой инспекцией, где переводы от посторонних людей на сумму более 4 тысяч рублей на карту гражданина каталогизируются, сравниваются с официальной зарплатой владельца карты, и если сумма переводов больше, то с излишка заставят заплатить налог в 20%.
С требованиями банков придется смириться. Так весь мир живет. Номер своей карты для перевода там давать не принято, чтобы не попасть под подозрение налоговой, а потом и в черный список банкиров. В этом случае не только счет заблокировать могут до выяснения обстоятельств, но и навсегда отказать в ипотеке, автокредите и даже телевизоре в кредит, причем не только в вашем банке, но и в любом другом.
Свои черные списки клиентов-отказников, банки теперь передают в ЦБ РФ, а тот с июня прошлого года черные списки от разных банков объединяет в один талмуд и рассылает его обратно в частные банки. Так что в какой банк не приди, а там с вами уже знакомы заочно. Правда, на этом некоторые банки уже не останавливаются и закупают у специальных фирм более детальное досье, собранное в Интернете.
Если кто фильмы и другие сериалы, например, скачивает бесплатно на торрентах, получает минус. Если среди скачанной музыки сплошь блатная романтика — минус, если кто через поисковик спрашивал «чем лучше похмеляться», «где купить сим-карту без паспорта» и «как не платить по кредиту» — еще минусы. Все это с недавних пор известно банкирам. И им эти минусы не нравятся, следовательно, проверять происхождение денег на счете будут чаще и строже.
Как банки это узнали? Интернетом люди пользуются с телефона, в котором сим-карта, или из дома, где Сеть работает по договору с провайдером. История всех запросов и посещенных страниц называется цифровым следом.
Многие задаются вопросом: если речь идет о деньгах, которые человек сам заработал, чего банк может от него требовать? Еще как может! Недавно был принят такой федеральный закон (ФЗ №115), согласно которому гражданин по первому звонку обязан примчаться в отделение и написать объяснительную о том, кому, когда, зачем отправлял деньги, что покупал, за что переводили деньги ему, причем написать подробно.
Да, это унизительно, но если не объяснить, почему каждый день идут переводы с одной собственной карты на другую, а потом идет снятие средств в банкомате другого города, то банк вправе заподозрить владельца карты в мошенничестве и обналичивании сомнительных доходов, он делает это не из вредности, а чтобы ему самому не влетело.
О том, какие еще платежи и переводы банки могут блокировать, смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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