На свой страх и риск: жители поселка сами проложили зимнюю дорогу по льду Байкала

Жители поселка Большие Коты, что на западном берегу Байкала, на свой страх и риск изо дня в день пользуются опасной ледовой переправой. Зимой это единственный способ попасть на Большую землю, где находятся все госучреждения и больницы. Официально власти дорогу не открывают, поэтому местные жители решили действовать сами.

1376 Байкал

дороги

Население поселка Большие Коты самостоятельно делает 16-километровую переправу по льду Байкала. Изучив азы организации дороги на льду, поначалу люди пробили путь с помощью трактора (все-таки в острых торосах по-другому не получится), промерили толщину льда и поставили указатели.



Вячеслав Максимов, житель поселка Большие Коты: «Ставим вешки, делаем промеры, обеспечиваем безопасное движение по данному маршруту. Сами наблюдаем за всеми изменениями на дороге. И друг другу сообщаем, если что-то меняется».



Регулярное зимнее сообщение в этих местах отсутствует. Передвигаться по ледяной дороге жителям приходится на свой страх и риск. В поселке Большие Коты проживает 60 коренных жителей и втрое больше дачников. В последние годы это место облюбовали туристы. Тихая бухта, живописный уголок, отрезанный от большой земли. Проблема только в том, чтобы сюда добраться.



Людмила Раевская — продавец единственного в поселке магазина. Каждая ее поездка за продуктами превращается в экстремальное путешествие. Подробности — в репортаже корреспондента Антона Артемьева.