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    Мороз, метель и заносы: москвичей просят пересесть на общественный транспорт

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Мороз, метель и заносы: москвичей просят пересесть на общественный транспорт

    Мороз, метель и заносы: москвичей просят пересесть на общественный транспорт

    Мороз, метель и заносы: москвичей просят пересесть на общественный транспорт
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Зима не сдает свои позиции. Синоптики обещают москвичам сильный снег и морозную погоду.

    В российской столице ожидается пасмурная погода, сильный снег и мороз. Днем в Москве столбики термометров покажут минус 6–8 градусов, в течение дня метеорологи обещают в городе обильный снегопад. Северо-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление не превысит 735 миллиметров ртутного столба.

    О снегопаде было известно заранее. Информационный центр Транспортного комплекса Москвы накануне предупредил, что движение по дорогам может быть затруднено из-за метели, гололедицы и снежных заносов.

    Информационный центр Транспортного комплекса Москвы: «В ночь на 4 марта, а также весь день в воскресенье в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Просим автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским».

    В ночь на понедельник в столице ожидается 9- 11 градусов ниже нуля, передает ТАСС.

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