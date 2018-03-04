В Магадане спасают оказавшихся на дрейфующих льдинах рыбаков

В бухте Гертнера в Магадане спасают рыбаков, которые оказались на дрейфующих льдинах. Об этом сообщил начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана Олег Аверьянов.
В Магаданскую область пришел снежный циклон, который принес с собой сильный ветер и потепление. Утром 4 марта в бухте Гертнера частично поломало ледовое поле, в результате чего люди оказались на дрейфующих льдинах.
Олег Аверьянов, начальник управления по ЧС мэрии Магадана: «Спасатели уже эвакуировали троих рыбаков, еще семнадцать выбрались самостоятельно. Один автомобиль утонул. Сейчас спасатели выдвинулись вытаскивать со льда семейную пару, поступило сообщение, что у мужчины случился сердечный приступ на льду».
При этом он уточнил, что спасатели эвакуируют исключительно людей, передает РИА Новости. А вот оставшиеся на льду бухты автомобили, вероятнее всего, утонут.
Олег Аверьянов, начальник управления по ЧС мэрии Магадана: «Спасатели уже эвакуировали троих рыбаков, еще семнадцать выбрались самостоятельно. Один автомобиль утонул. Сейчас спасатели выдвинулись вытаскивать со льда семейную пару, поступило сообщение, что у мужчины случился сердечный приступ на льду».
При этом он уточнил, что спасатели эвакуируют исключительно людей, передает РИА Новости. А вот оставшиеся на льду бухты автомобили, вероятнее всего, утонут.
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