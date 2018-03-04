Краска-утеплитель и пила многофункциональная: тест рекламных обещаний

В мире технических новинок потребителю нетрудно заблудиться. Что собой представляет многофункциональная пила для любых материалов, приложение для смартфона, отслеживающее уровень стресса и дающее советы по борьбе с ним, а также краска, которая заменяет утеплитель?
Хороший инструмент, как известно, уже половина успеха. Если верить рекламе, универсальная пила за 1400 рублей не только идеально справится с любым материалом, но и заменит как минимум 5 инструментов, включая ножовку по металлу и лобзик для дерева. В комплект входит небольшая пила (27 сантиметров в длину и 11 в ширину), 5 сменных зубчатых лезвий, алмазное полотно, надфиль для разрезания стекла и плитки, установочный винт, а также дополнительное лезвие с двойным рядом зубцов для толстых веток и досок.
Весь набор упакован в переносной кейс. Удобно ли это, хорошо ли работает? Тонкую рейку инструмент рвет, а не режет. С толстым деревянным бруском и фанерой пила справилась, пусть и не хватило длины полотна. А вот с металлом что-то пошло не так. Зубцы затупились на железе. Что касается стекла, то отпилить горлышко бутылки удалось с трудом, хотя производитель обещал, что будет легко, да и срез вышел неаккуратным. Газобетон — пористый материал, его инструмент распилил быстро и легко, но и здесь та же проблема — слишком короткое полотно, неудобно, да и сама насадка постоянно слетала с рукоятки. Стеклорез с плиткой справился, но оставил видимый скол. Универсальные инструменты нечасто бывают хорошими помощниками, удобство от них только видимое.
Медицина XXI века стремится предугадывать появление болезней, а не просто их лечить. Разработчики приложения для контроля уровня стресса и энергии обещают, что при выполнении рекомендаций можно достичь баланса между напряжением и восстановлением, то есть лучшей физической и ментальной формы. Звучит красиво, но стоит ли за этим что-то действительно полезное?
Чтобы отследить стрессовое состояние, приложение делает замеры методом фотоплетизмографии. Пальцем надо закрыть одновременно камеру и вспышку телефона, чтобы с помощью яркого света оценить степень прозрачности сосудов, которая меняется в зависимости от сокращений сердца (всего для оценки нужно 100 кардиоциклов). Во время процедуры, которая занимает, как правило, не больше 2 минут, нельзя двигаться и говорить.
Замеры надо делать несколько раз в день. Чтобы получить более точную информацию, можно подключить дополнительные гаджеты — нагрудные пульсометры, браслеты и тому подобное. На основе полученных данных программа определяет вариабельность сердечного ритма — показатель, отражающий состояние вегетативной нервной системы, которая влияет на все процессы в организме. По уверению создателей, этот анализ позволяет дать четкие советы, как действовать, если что-то у вас не в порядке.
Стрессовое состояние приложение определило и выдало совет: переключиться на другой вид деятельности. Вообще, метод контроля физической формы на основе анализа вариабельности сердечного ритма активно применяют в спортивной медицине, чтобы не допустить так называемой перетренированности. Программа действительно побуждает быть более внимательным к здоровью в целом, давая общие полезные рекомендации, и, судя по всему, действительно является первым шагом к персональной медицине.
Какие только способы не используют для сохранения тепла в доме — клеят фольгу за батарею, обшивают стены пенопластом или смешивают опилки с глиной. В Исландии для защиты используют землю. Дома строят прямо в склонах холмов или засыпают с боков. Есть, конечно, и профессиональные материалы, которые довольно дороги и не слишком просты в использовании. Элегантное решение — жидкое теплоизоляционное покрытие, похожее на краску, 1 миллиметр которого сберегает тепло так же, как 5 сантиметров минераловатного утеплителя.
Состоит жидкость, если верить этикетке, из керамических и силиконовых микросфер с добавлением связующих элементов, например, акрила. Производитель предлагает разные модификации: для строительства (обработки фасадов домов и фундаментов), для промышленности (металлических труб и котлов).
На самом ли деле покрытие содержит теплоизолирующие микросферы? В лаборатории это подтвердили при помощи электронного сканирующего микроскопа. Инновационная краска может заменить традиционный минеральный утеплитель. За бортом минус 10 градусов, благодаря обогревателям внутри комфортные плюс 25. В лакокрасочной лаборатории строительного университета МГСУ замерили и убедились, что коэффициент теплопроводности краски действительно на 10–15% ниже, чем у минеральной ваты, следовательно, производитель не обманул. Но все же есть и нюансы. Подробности — в программе «Чудо техники».
Весь набор упакован в переносной кейс. Удобно ли это, хорошо ли работает? Тонкую рейку инструмент рвет, а не режет. С толстым деревянным бруском и фанерой пила справилась, пусть и не хватило длины полотна. А вот с металлом что-то пошло не так. Зубцы затупились на железе. Что касается стекла, то отпилить горлышко бутылки удалось с трудом, хотя производитель обещал, что будет легко, да и срез вышел неаккуратным. Газобетон — пористый материал, его инструмент распилил быстро и легко, но и здесь та же проблема — слишком короткое полотно, неудобно, да и сама насадка постоянно слетала с рукоятки. Стеклорез с плиткой справился, но оставил видимый скол. Универсальные инструменты нечасто бывают хорошими помощниками, удобство от них только видимое.
Медицина XXI века стремится предугадывать появление болезней, а не просто их лечить. Разработчики приложения для контроля уровня стресса и энергии обещают, что при выполнении рекомендаций можно достичь баланса между напряжением и восстановлением, то есть лучшей физической и ментальной формы. Звучит красиво, но стоит ли за этим что-то действительно полезное?
Чтобы отследить стрессовое состояние, приложение делает замеры методом фотоплетизмографии. Пальцем надо закрыть одновременно камеру и вспышку телефона, чтобы с помощью яркого света оценить степень прозрачности сосудов, которая меняется в зависимости от сокращений сердца (всего для оценки нужно 100 кардиоциклов). Во время процедуры, которая занимает, как правило, не больше 2 минут, нельзя двигаться и говорить.
Замеры надо делать несколько раз в день. Чтобы получить более точную информацию, можно подключить дополнительные гаджеты — нагрудные пульсометры, браслеты и тому подобное. На основе полученных данных программа определяет вариабельность сердечного ритма — показатель, отражающий состояние вегетативной нервной системы, которая влияет на все процессы в организме. По уверению создателей, этот анализ позволяет дать четкие советы, как действовать, если что-то у вас не в порядке.
Стрессовое состояние приложение определило и выдало совет: переключиться на другой вид деятельности. Вообще, метод контроля физической формы на основе анализа вариабельности сердечного ритма активно применяют в спортивной медицине, чтобы не допустить так называемой перетренированности. Программа действительно побуждает быть более внимательным к здоровью в целом, давая общие полезные рекомендации, и, судя по всему, действительно является первым шагом к персональной медицине.
Какие только способы не используют для сохранения тепла в доме — клеят фольгу за батарею, обшивают стены пенопластом или смешивают опилки с глиной. В Исландии для защиты используют землю. Дома строят прямо в склонах холмов или засыпают с боков. Есть, конечно, и профессиональные материалы, которые довольно дороги и не слишком просты в использовании. Элегантное решение — жидкое теплоизоляционное покрытие, похожее на краску, 1 миллиметр которого сберегает тепло так же, как 5 сантиметров минераловатного утеплителя.
Состоит жидкость, если верить этикетке, из керамических и силиконовых микросфер с добавлением связующих элементов, например, акрила. Производитель предлагает разные модификации: для строительства (обработки фасадов домов и фундаментов), для промышленности (металлических труб и котлов).
На самом ли деле покрытие содержит теплоизолирующие микросферы? В лаборатории это подтвердили при помощи электронного сканирующего микроскопа. Инновационная краска может заменить традиционный минеральный утеплитель. За бортом минус 10 градусов, благодаря обогревателям внутри комфортные плюс 25. В лакокрасочной лаборатории строительного университета МГСУ замерили и убедились, что коэффициент теплопроводности краски действительно на 10–15% ниже, чем у минеральной ваты, следовательно, производитель не обманул. Но все же есть и нюансы. Подробности — в программе «Чудо техники».
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