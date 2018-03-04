Борьба с гололедом: зачем тверские коммунальщики поливают дороги минералкой

Бывает, что снег и лед выглядят очень красиво, но чаще замерзшая вода чаще вызывает раздражение, потому что это от нее становится скользко на дорогах, а кому это понравится? Как с гололедицей и наледью борются в XXI веке, чем посыпают наши дороги?
В центре Хельсинки есть несколько тротуаров с подогревом, на их территории гололеда не бывает. Но везде, особенно на проезжей части, так не сделать, поэтому наши северные соседи тоже сыплют реагенты. Какие именно, и чем они отличаются от российских?
В лабораторию отправили 4 образца реагентов из Перми, Казани, Петербурга и Москвы. Теоретически ничего плохого в их составе быть не должно, ведь все регламентировано и тщательно разработано. В Москве основные компоненты — это хлорид натрия (пищевая соль), хлорид кальция (пищевая добавка Е509, считается безвредной). Плюс с учетом температуры и поверхности применения добавляются составы, уменьшающие коррозию, в основном соли муравьиной кислоты, а также вещества для улучшения сцепления — крошка из мрамора и гранита.
Песок в столице давно запрещен, как и более грязная техническая соль, известная как галит. Итоговой комплексной смесью обрабатывают проезжую часть, применяя в жидком виде при температуре до минус 8 градусов, и в сухом, если холоднее. Для пешеходных дорожек состав другой, он разработан вместе с Институтом кожевенно-обувной промышленности на основе биоразлагаемого формиата натрия (соль муравьиной кислоты), с добавлением пищевой соли и изрядным количеством белой мраморной крошки.
Сейчас показатель зимнего травматизма в Москве является самым низким в России. Проблема в том, что некоторым регионам не хватает денег на современные реагенты, а где-то не соблюдаются нормативы. Еще бывает, что коммунальщики сыплют на тротуары то, что предназначено только для проезжей части. Такой рассол обуви вряд ли понравится. В этом году новых аргументов прибавилось у поклонников шипованной резины.
Есть в России кое-какие ноу-хау. В Твери, например, придумали бороться со льдом при помощи минералки. 11-процентный раствор хлорида натрия добывают из скважины глубиной 1200 метров разливают по автоцистернам и поливают городские улицы. Содержание солей здесь сравнимо со знаменитыми «Ессентуками 17». Но пить эту воду нельзя из-за слишком высокой концентрации примесей. Состав эффективно борется со льдом при температуре до минус 10 градусов. И только если мороз ударит сильнее, применяют твердый реагент.
Как со льдом справляются в западных странах? В Хельсинки главное противогололедное средство — гравийная крошка. Она относительно безопасна для природы и экономична. Весной ее собирают дорожными пылесосами, промывают и используют снова. Подробности — в программе «Чудо техники».
В лабораторию отправили 4 образца реагентов из Перми, Казани, Петербурга и Москвы. Теоретически ничего плохого в их составе быть не должно, ведь все регламентировано и тщательно разработано. В Москве основные компоненты — это хлорид натрия (пищевая соль), хлорид кальция (пищевая добавка Е509, считается безвредной). Плюс с учетом температуры и поверхности применения добавляются составы, уменьшающие коррозию, в основном соли муравьиной кислоты, а также вещества для улучшения сцепления — крошка из мрамора и гранита.
Песок в столице давно запрещен, как и более грязная техническая соль, известная как галит. Итоговой комплексной смесью обрабатывают проезжую часть, применяя в жидком виде при температуре до минус 8 градусов, и в сухом, если холоднее. Для пешеходных дорожек состав другой, он разработан вместе с Институтом кожевенно-обувной промышленности на основе биоразлагаемого формиата натрия (соль муравьиной кислоты), с добавлением пищевой соли и изрядным количеством белой мраморной крошки.
Сейчас показатель зимнего травматизма в Москве является самым низким в России. Проблема в том, что некоторым регионам не хватает денег на современные реагенты, а где-то не соблюдаются нормативы. Еще бывает, что коммунальщики сыплют на тротуары то, что предназначено только для проезжей части. Такой рассол обуви вряд ли понравится. В этом году новых аргументов прибавилось у поклонников шипованной резины.
Есть в России кое-какие ноу-хау. В Твери, например, придумали бороться со льдом при помощи минералки. 11-процентный раствор хлорида натрия добывают из скважины глубиной 1200 метров разливают по автоцистернам и поливают городские улицы. Содержание солей здесь сравнимо со знаменитыми «Ессентуками 17». Но пить эту воду нельзя из-за слишком высокой концентрации примесей. Состав эффективно борется со льдом при температуре до минус 10 градусов. И только если мороз ударит сильнее, применяют твердый реагент.
Как со льдом справляются в западных странах? В Хельсинки главное противогололедное средство — гравийная крошка. Она относительно безопасна для природы и экономична. Весной ее собирают дорожными пылесосами, промывают и используют снова. Подробности — в программе «Чудо техники».
Комментарии