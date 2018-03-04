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    Москвичей попросили отказаться в воскресенье от поездок на авто

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    Москвичей попросили отказаться в воскресенье от поездок на авто

    Москвичей попросили отказаться в воскресенье от поездок на авто

    Жителей и гостей столицы попросили отказаться от поездок на личных автомобилях 4 марта. Гололедица и снежные заносы могут привести к росту числа ДТП, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.

    Из сообщения департамента транспорта Москвы: «В ночь на 4 марта, а также весь день в воскресенье в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Просим автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским».

    Сообщается, что ГУП «Московский метрополитен», Московское центральное кольцо, ГУП «Мосгортранс», ЦППК и МТ ППК полностью готовы к работе в условиях непогоды и сделают все, чтобы сделать передвижение по городу максимально быстрым и комфортным.

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