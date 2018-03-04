Глава «Нафтогаза» рассказал, как Украина «спасла» ЕС от газового кризиса

Разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» не угрожают транзиту голубого топлива из России в ЕС благодаря действиям украинской стороны. Такое заявление сделал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Андрей Коболев, глава «Нафтогаза»: «Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел».
В интервью американской газете The Wall Street Journal Коболев рассказал свою версию событий. По его словам, «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии, чтобы обеспечить транзит газа в ЕС, где спрос крайне высок в связи с аномальными холодами.
Напомним, «Газпром» запустил в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом», так как суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит голубого топлива.
В частности, арбитраж обязал российский холдинг уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что решение аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики. При этом он подчеркнул, что «Газпром» категорически не согласен, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет.
В интервью американской газете The Wall Street Journal Коболев рассказал свою версию событий. По его словам, «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии, чтобы обеспечить транзит газа в ЕС, где спрос крайне высок в связи с аномальными холодами.
Напомним, «Газпром» запустил в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом», так как суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение» по контрактам на поставку и транзит голубого топлива.
В частности, арбитраж обязал российский холдинг уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом». Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что решение аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики. При этом он подчеркнул, что «Газпром» категорически не согласен, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет.
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