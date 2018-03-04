Сильная <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Сильная 16+
    •  

    В Госдепе заявили о необходимости ликвидировать ЛНР и ДНР

    11 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    В Госдепе заявили о необходимости ликвидировать ЛНР и ДНР

    В Госдепе заявили о необходимости ликвидировать ЛНР и ДНР

    В Госдепе заявили о необходимости ликвидировать ЛНР и ДНР
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • Самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики необходимо расформировать. С таким заявление выступил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.

    Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа по Украине: «Они должны быть расформированы. Для них не существует места в украинском конституционном устройстве».

    Он подчеркнул, что Минские соглашения направлены на восстановление территориальной целостности Украины, в связи с чем «эти образования должны исчезнуть».

    Курт Волкер: «Мы можем говорить о сроках и переходном периоде, но не может быть никаких сомнений в том, что для них нет места на востоке Украины».

    смотретьЖители ДНР рассказали, как годами живут в бомбоубежищах из-за обстрелов ВСУ
    Жители ДНР рассказали, как годами живут в бомбоубежищах из-за обстрелов ВСУ
    Напомним, 20 февраля, президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. В частности, он фиксирует «право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН». Фактически новый закон разрешает Киеву использовать вооруженные силы без объявления войны. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что закон о реинтеграции Донбасса — это, закон о продолжении войны.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru