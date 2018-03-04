В Госдепе заявили о необходимости ликвидировать ЛНР и ДНР

Самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики необходимо расформировать. С таким заявление выступил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа по Украине: «Они должны быть расформированы. Для них не существует места в украинском конституционном устройстве».
Он подчеркнул, что Минские соглашения направлены на восстановление территориальной целостности Украины, в связи с чем «эти образования должны исчезнуть».
Курт Волкер: «Мы можем говорить о сроках и переходном периоде, но не может быть никаких сомнений в том, что для них нет места на востоке Украины».
Напомним, 20 февраля, президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. В частности, он фиксирует «право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН». Фактически новый закон разрешает Киеву использовать вооруженные силы без объявления войны. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что закон о реинтеграции Донбасса — это, закон о продолжении войны.
Он подчеркнул, что Минские соглашения направлены на восстановление территориальной целостности Украины, в связи с чем «эти образования должны исчезнуть».
Курт Волкер: «Мы можем говорить о сроках и переходном периоде, но не может быть никаких сомнений в том, что для них нет места на востоке Украины».
Напомним, 20 февраля, президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. В частности, он фиксирует «право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН». Фактически новый закон разрешает Киеву использовать вооруженные силы без объявления войны. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что закон о реинтеграции Донбасса — это, закон о продолжении войны.
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