У пассажирского самолета лопнуло колесо при посадке в Домодедово

Колесо лопнуло у пассажирского самолета Boeing авиакомпании «Нордавиа» при посадке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в авиационных службах.
Из сообщения авиационных служб: «Самолет выполнял рейс Барселона — Москва. Сам полет прошел штатно, но при посадке в Домодедово у Boeing лопнуло колесо».
Никто из пассажиров самолета и членов экипажа в результате инцидента не пострадал, передает ТАСС. В настоящее время технические службы выясняют причины случившегося.
Никто из пассажиров самолета и членов экипажа в результате инцидента не пострадал, передает ТАСС. В настоящее время технические службы выясняют причины случившегося.
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