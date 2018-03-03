Боевики пятые сутки не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

Боевики пятые сутки не выпускают мирных жителей Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
генерал-майор Юрий Евтушенко.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Пятые сутки проводится информирование граждан Восточной Гуты о координатах гуманитарного коридора. Подготовлена вся необходимая инфраструктура для их приема. Однако по вине действующих здесь вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору со своей стороны, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту в очередной раз не удалось».
При этом боевики продолжают обстреливать Дамаск и его пригороды. Есть пострадавшие среди мирных жителей.
Юрий Евтушенко: «Жилые кварталы города Дамаска и его пригородов за прошедшие сутки были обстреляны из минометов восемь раз. При этом было выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей».
Российские военные заявили, что действия боевиков являются военными преступлениями. Лидеров незаконных вооруженных формирований призвали немедленно прекратить провокации и позволить мирным жителям покинуть опасные районы.
Юрий Евтушенко: «Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований остановить произвол в отношении местных жителей, прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов».
Напомним, ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Тем не менее, регулярно сообщается об обстрелах со стороны боевиков. Кроме того, они проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор. Также они отнимают у людей продукты питания, искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе.
При этом боевики продолжают обстреливать Дамаск и его пригороды. Есть пострадавшие среди мирных жителей.
Юрий Евтушенко: «Жилые кварталы города Дамаска и его пригородов за прошедшие сутки были обстреляны из минометов восемь раз. При этом было выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей».
Российские военные заявили, что действия боевиков являются военными преступлениями. Лидеров незаконных вооруженных формирований призвали немедленно прекратить провокации и позволить мирным жителям покинуть опасные районы.
Юрий Евтушенко: «Требуем от лидеров незаконных вооруженных формирований остановить произвол в отношении местных жителей, прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов».
Напомним, ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Тем не менее, регулярно сообщается об обстрелах со стороны боевиков. Кроме того, они проводят массовые обыски в домах мирных жителей и изымают у них листовки Центра по примирению враждующих сторон, являющиеся пропуском через гуманитарный коридор. Также они отнимают у людей продукты питания, искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе.
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