В Москве задержан водитель грузовика, насмерть сбивший пожилую женщину

В столице задержан водитель, который насмерть сбил пожилую женщину в центре города. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ирина Волк: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была установлена личность мужчины, управлявшего грузовым автомобилем, он доставлен в полицию, с ним проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия».
Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что около 10:00 во дворе дома №32 на улице Бутырский Вал водитель автомобиля Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину и скрылся. Женщина от полученных травм скончалась.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что около 10:00 во дворе дома №32 на улице Бутырский Вал водитель автомобиля Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину и скрылся. Женщина от полученных травм скончалась.
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