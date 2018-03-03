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    В Москве задержан водитель грузовика, насмерть сбивший пожилую женщину

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    В Москве задержан водитель грузовика, насмерть сбивший пожилую женщину

    В Москве задержан водитель грузовика, насмерть сбивший пожилую женщину

    В столице задержан водитель, который насмерть сбил пожилую женщину в центре города. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Ирина Волк: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была установлена личность мужчины, управлявшего грузовым автомобилем, он доставлен в полицию, с ним проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия».

    Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 во дворе дома №32 на улице Бутырский Вал водитель автомобиля Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину и скрылся. Женщина от полученных травм скончалась.

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