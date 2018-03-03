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    В Щербинке электричка сбила насмерть третьего за день человека

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    В Щербинке электричка сбила насмерть третьего за день человека

    В Щербинке электричка сбила насмерть третьего за день человека

    Электричка насмерть сбила мужчину в подмосковной Щербинке. Это третий за субботу человек, который погиб под колесами электрички в районе этой станции.

    Как сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД по ЦФО, в районе станции Щербинка электричка Одинцово — Подольск насмерть сбила мужчину. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Ранее в районе этой же станции электричка насмерть сбила женщину с ребенком. Также сегодня школьник 2002 года рождения попал под колеса электрички на станции Трёхгорка Белорусского направления Московской железной дороги.

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