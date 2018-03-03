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    Призер Игр в Пчёнчхане прокатился на сноуборде по заснеженным улицам в Британии. Европа, снег, спорт, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПризер Игр в Пчёнчхане прокатился на сноуборде по заснеженным улицам в Британии

    Призер Игр в Пчёнчхане прокатился на сноуборде по заснеженным улицам в Британии

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    Призер Игр в Пчёнчхане прокатился на сноуборде по заснеженным улицам в Британии

    Призер Игр в Пчёнчхане прокатился на сноуборде по заснеженным улицам в Британии

    Призер Игр в Пчёнчхане прокатился на сноуборде по заснеженным улицам в Британии

      Улицы некоторых британских городов превратились в горнолыжные трассы. Удовольствие это доставило, похоже, лишь бронзовому призёру Олимпиады в Пхёнчхане Билли Моргану: он проехался на сноуборде по родному Саутгемптону.

      Сильные морозы и снегопады мучают Западную Европу. Она утопает в сугробах. Циклон в Старом Свете прозвали Beast from the East — в переводе «Зверь с востока». Снега так много, что бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Билли Морган катается на сноуборде прямо по улицам.

      Тем временем в США из-за непогоды более двух миллионов человек остались без электричества. Жертвами стихии стали по меньшей мере семь человек. Непогода привела к закрытию школ и госучреждений. Отменены тысячи авиарейсов, остановлено движение поездов, на автомагистралях заторы. Всего в зоне бедствия оказались 15 американских штатов.

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