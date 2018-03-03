Первый после зимней паузы матч РФПЛ «Зенит» закончил вдевятером

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с пермским «Амкаром» в первом после зимнего перерыва матче чемпионата России.

Несмотря на то, что голов в этой встрече зрители не увидели, вторая половина матча получилась богатой на события. На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник хозяев Александр Ерохин. В компенсированное ко второму тайму время также за вторую желтую карточку поле покинул капитан «Зенита» Доменико Кришито.



В это же время на поле с трибун полетели посторонние предметы, в том числе монеты, зажигалки и файеры, один из которых чуть было не попал во вратаря «Амкара» Артура Нигматулина. Главный арбитр встречи Владимир Сельдяков был вынужден остановить встречу и поначалу хотел увести команды с поля, однако все же позволил завершить матч.



По итогам 21-го тура «Зенит» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице, в активе идущего 13-м «Амкара» — 22 балла.



Ранее сегодня московский ЦСКА в матче 21-го тура обыграл с минимальным счетом екатеринбургский «Урал». Единственный гол в этом матче на 59-й минуте забил полузащитник хозяев Алан Дзагоев.



У ЦСКА, как и у «Зенита», 38 очков, но армейцы опережают петербуржцев по дополнительным показателям. «Урал» с 25 очками — девятый.