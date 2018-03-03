В столкновениях у Рады в Киеве пострадали 20 человек

Во время ликвидации палаточного городка у Верховной рады в Киеве, которая сопровождалась стычками с полицией, травмы получили 20 человек.
По данным полиции Киева, за медицинской помощью обратились 13 участников акции и семеро стражей порядка. У пострадавших — черепно-мозговые травмы и ожоги.
Столкновения между протестующими и полицией в палаточном городке у стен украинского парламента произошли в субботу утром. Силовики пришли провести следственные действия по ряду уголовных дел. Но обитатели городка в знак протеста начали поджигать шины, возникла потасовка, в стражей порядка полетели камни, те в ответ пустили в ход дубинки. В итоге полиция доставила в участок более 100 человек, но вскоре большинство задержанных были отпущены.
Палаточный городок разбили у стен Рады еще в октябре прошлого года. В нем поселились сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. До сегодняшнего дня полиция ограничивалась призывами к митингующим убрать палатки с проезжей части. В настоящее время у Рады выставлено оцепление, а сам городок уже полностью разобрали коммунальщики.
Столкновения между протестующими и полицией в палаточном городке у стен украинского парламента произошли в субботу утром. Силовики пришли провести следственные действия по ряду уголовных дел. Но обитатели городка в знак протеста начали поджигать шины, возникла потасовка, в стражей порядка полетели камни, те в ответ пустили в ход дубинки. В итоге полиция доставила в участок более 100 человек, но вскоре большинство задержанных были отпущены.
Палаточный городок разбили у стен Рады еще в октябре прошлого года. В нем поселились сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. До сегодняшнего дня полиция ограничивалась призывами к митингующим убрать палатки с проезжей части. В настоящее время у Рады выставлено оцепление, а сам городок уже полностью разобрали коммунальщики.
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