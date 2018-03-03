«Это не блеф»: политологи и военные после речи Путина призвали США к диалогу с РФ

После послания президента Федеральному собранию фамилия Putin снова замелькала на телевизионных экранах, в газетах и в Интернете почти на всех языках. Практически во всех странах тщательно переводили каждое слово, пытаясь понять, блеф это или все же реальный сигнал, а может быть, даже и предупреждение.
Спустя сутки уже многие из тех, кто цитировал и пытался анализировать, сходились в одном: это были слова, к которым стоит прислушаться. Но что же услышал мир в словах российского президента и почему некоторые так вздрогнули? Разбирались репортеры «Центрального телевидения» Николай Дубинин и Михаил Богданов.
Послание, как фильм с хорошим трейлером, интриговало еще до начала: почему 1 марта, почему «Манеж», а не Кремль, для чего огромные мультимедийные экраны? Ясно стало во второй части послания, когда Владимир Путин в лучших традициях презентаций Стива Джобса представил миру самые неожиданные «гаджеты», которые будут обсуждаться еще явно не одну неделю.
Джозеф Циринцион, президент фонда по нераспространению ядерного оружия: «Это не блеф. Путин сказал, и он не блефует. Он прав, он может сделать это. Есть много вещей, которые Россия может делать хорошо. Например, построить большие ракеты с огромным ядерным оружием на них. Так что они могут разрушить нашу страну. У них очень много практики».
«Новая холодная война», «обострение», «агрессия» — новый словарь западных СМИ. Эксперты усаживаются в кресла перед телекамерами, чтобы начать новую старую песню. Отставной британский разведчик Чарльз Шубридж посмотрел за день десятки выпусков новостей: джентльмены с Туманного Альбиона и ковбои из Нового Света будто дуют в одну трубу.
Чарльз Шубридж, отставной британский разведчик: «Агрессивное освещение. Везде обвиняют Россию в агрессии. Посыл везде одинаковый, разная подача. И пропагандируются антироссийские настроения. Очень много обсуждается вопрос того, возможен ли реальный военный конфликт».
Чарльз Ортел, американский политолог: «Может ли быть, что Россия обогнала Америку по вооружениям? Конечно, может! Но я надеюсь, что и у нас есть новейшее оружие, еще неизвестное широкой публике. Мы ведь тратим на армию такую кучу денег!»
Если, конечно, львиная доля этих расходов не ушла на «дырявый зонтик» — систему ПРО у российских границ.
Александр Шерин, первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ: «Они готовились к одним вооружениям, которые они знали, а сегодня им показали вооружение, из-за которого им придется свою тактику пересматривать».
Один из представленных президентом типов вооружений лишь на пару секунд мелькнул на экране, но именно оно больше всего поразило американского генерала Пола Валели.
Пол Валели, американский генерал в отставке: «Самая, конечно, передовая технология, представленная Путиным, — это лазер. Он способен вырубать компьютеры, а значит, превентивно воздействовать на атаку противника».
Политолог Чарльз Ортел уверен: он правильно понял сигнал, который Владимир Путин посылал мировому сообществу.
Чарльз Ортел, политолог, США: «У этой патовой ситуации много потенциальных преимуществ. У России и США есть причина серьезно все обсудить за столом переговоров. Это явно лучше, чем разжигать новую военную гонку».
Подробности — в репортаже.
Послание, как фильм с хорошим трейлером, интриговало еще до начала: почему 1 марта, почему «Манеж», а не Кремль, для чего огромные мультимедийные экраны? Ясно стало во второй части послания, когда Владимир Путин в лучших традициях презентаций Стива Джобса представил миру самые неожиданные «гаджеты», которые будут обсуждаться еще явно не одну неделю.
Джозеф Циринцион, президент фонда по нераспространению ядерного оружия: «Это не блеф. Путин сказал, и он не блефует. Он прав, он может сделать это. Есть много вещей, которые Россия может делать хорошо. Например, построить большие ракеты с огромным ядерным оружием на них. Так что они могут разрушить нашу страну. У них очень много практики».
«Новая холодная война», «обострение», «агрессия» — новый словарь западных СМИ. Эксперты усаживаются в кресла перед телекамерами, чтобы начать новую старую песню. Отставной британский разведчик Чарльз Шубридж посмотрел за день десятки выпусков новостей: джентльмены с Туманного Альбиона и ковбои из Нового Света будто дуют в одну трубу.
Чарльз Шубридж, отставной британский разведчик: «Агрессивное освещение. Везде обвиняют Россию в агрессии. Посыл везде одинаковый, разная подача. И пропагандируются антироссийские настроения. Очень много обсуждается вопрос того, возможен ли реальный военный конфликт».
Чарльз Ортел, американский политолог: «Может ли быть, что Россия обогнала Америку по вооружениям? Конечно, может! Но я надеюсь, что и у нас есть новейшее оружие, еще неизвестное широкой публике. Мы ведь тратим на армию такую кучу денег!»
Если, конечно, львиная доля этих расходов не ушла на «дырявый зонтик» — систему ПРО у российских границ.
Александр Шерин, первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ: «Они готовились к одним вооружениям, которые они знали, а сегодня им показали вооружение, из-за которого им придется свою тактику пересматривать».
Один из представленных президентом типов вооружений лишь на пару секунд мелькнул на экране, но именно оно больше всего поразило американского генерала Пола Валели.
Пол Валели, американский генерал в отставке: «Самая, конечно, передовая технология, представленная Путиным, — это лазер. Он способен вырубать компьютеры, а значит, превентивно воздействовать на атаку противника».
Политолог Чарльз Ортел уверен: он правильно понял сигнал, который Владимир Путин посылал мировому сообществу.
Чарльз Ортел, политолог, США: «У этой патовой ситуации много потенциальных преимуществ. У России и США есть причина серьезно все обсудить за столом переговоров. Это явно лучше, чем разжигать новую военную гонку».
Подробности — в репортаже.
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