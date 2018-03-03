И снова русские хакеры: The New York Times заявила о попытках повлиять на результаты «Оскара»

Пресловутая «рука Москвы» дотянулась до главного культурного события года — вручения кинопремии «Оскар». По крайней мере, так утверждают источники The New York Times, на страницах которой мифических русских хакеров обвинили в попытке повлиять на выбор американской академии киноискусства, которая и определяет победителей самой престижной премии.
До главного бала на «фабрике грез» остается чуть больше суток. Десант монтажников, операторов и секьюрити уже высадился на Голливудских холмах. Красная дорожка весом 5 тонн готова. А неподалеку от бульвара Sunset в пятизвездочном отеле Chateau Marmont, где в сьютах останавливалась Мэрилин Монро, а Ди Каприо закатил после триумфа «Титаника» пир, собираются голливудские звезды.
Тиффани Хэдиш, актриса: « Я реально в нетерпении, хочу все это увидеть! Сегодня будет столько веселья».
Съедобная золотая пыль и черная икра, украшенная золотом, станут главными новинками в меню премии «Оскара-2018» . Есть еще одно новое блюдо — русские хакеры под соусом громкого политического скандала.
Америка в панике: «рука Москвы» тянется к «Оскару». Коварные русские, выбравшие США в президенты Дональда Трампа и поселившиеся в каждом компьютере Америки, замахнулись на святое — на самую главную американскую ценность: под угрозой кинопремия «Оскар». Что именно накопали журналисты из респектабельной The New York Times? Главная мишень русских на этом «Оскаре» — документальный фильм «Икар», режиссера Брайана Фогеля. И это объяснимо. Ведь рука Москвы просто не может дотянуться до Григория Родченкова.
В прошлом году в прямом эфире случился настоящий коллапс: лучшим фильмом по ошибке назвали картину «Ла-Ла Ленд». Актеры и режиссер уже вышли на сцену, и тут под бурные овации их надежды рухнули: «Оскар» достался фильму «Лунный свет». Оказалось, перепутали конверты. Тут же в этой оплошности разглядели русский след.
Но как «рука Москвы» сможет дотянуться до «Оскара», если до последнего мгновения — пока заветная статуэтка не окажется в руках победителя — «Оскар» окутан таким ореолом тайны, который не под силу распутать даже спецагенту?
Подробнее — в материале.
Тиффани Хэдиш, актриса: « Я реально в нетерпении, хочу все это увидеть! Сегодня будет столько веселья».
Съедобная золотая пыль и черная икра, украшенная золотом, станут главными новинками в меню премии «Оскара-2018» . Есть еще одно новое блюдо — русские хакеры под соусом громкого политического скандала.
Америка в панике: «рука Москвы» тянется к «Оскару». Коварные русские, выбравшие США в президенты Дональда Трампа и поселившиеся в каждом компьютере Америки, замахнулись на святое — на самую главную американскую ценность: под угрозой кинопремия «Оскар». Что именно накопали журналисты из респектабельной The New York Times? Главная мишень русских на этом «Оскаре» — документальный фильм «Икар», режиссера Брайана Фогеля. И это объяснимо. Ведь рука Москвы просто не может дотянуться до Григория Родченкова.
В прошлом году в прямом эфире случился настоящий коллапс: лучшим фильмом по ошибке назвали картину «Ла-Ла Ленд». Актеры и режиссер уже вышли на сцену, и тут под бурные овации их надежды рухнули: «Оскар» достался фильму «Лунный свет». Оказалось, перепутали конверты. Тут же в этой оплошности разглядели русский след.
Но как «рука Москвы» сможет дотянуться до «Оскара», если до последнего мгновения — пока заветная статуэтка не окажется в руках победителя — «Оскар» окутан таким ореолом тайны, который не под силу распутать даже спецагенту?
Подробнее — в материале.
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