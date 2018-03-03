Участники секс-тренингов Алекса Лесли рассказали о его непристойных заданиях

Алекс Лесли (по паспорту — уроженец Белоруссии Александр Кириллов) и его соотечественница Анастасия Вашукевич, более известная в очень узких кругах как Настя Рыбка, были задержаны в Таиланде во время проведения
секс-тренинга. Как вышло, что даже для раскрепощенного Таиланда «жаркий интенсив» гостей из холодной России оказался чем-то из ряда вон выходящим? И почему героям этой невероятной истории вполне по силам затмить похождения самого Казановы?
Так все начиналось: живописный остров Лан в Таиланде, Сиамский залив, 40 явно перевозбужденных и готовых к свободной любви молодых людей и девушек. У некоторых на футболках так и написано — «секс-инструктор».
Скандальный пикап-тренер Алекс Лесли и его подопечная Настя Рыбка обещали поставить на уши всю Паттайю, в итоге завелись все, включая полицию. Уроки по раскрепощению, за которые каждый ученик выложил по 600 долларов, прервали на самом интересном — перед началом практических занятий.
В итоге в полицейском участке места с трудом хватило всем поклонникам Алекса Лесли и свободной любви. Но что же такого происходило на этих уроках по раскрепощению, что шокировало даже тайских стражей порядка и Мекку секс-туризма?
Василина Величко, модель: «Есть упражнение — „голая королева“. Когда ты на встречу с мужчиной полностью раздеваешься и приходишь к нему».
Белорусская модель Василина Величко вспоминает, как будущий гуру секса и соблазнения начинал у себя на родине, в Минске, как она бежала в слезах с его тренинга.
Василина Величко: «Это вообще полное унижение. И добровольное использование женщин, которые туда попадают. Они выступают бесплатной сексуальной рабочей силой для его тренингов».
А другой экс-участник тренингов Лесли, также вспомнивший пару шокирующих заданий, заявил: всё это — не что иное, как «элементарная секта». Подробности — в видеоматериале.
Скандальный пикап-тренер Алекс Лесли и его подопечная Настя Рыбка обещали поставить на уши всю Паттайю, в итоге завелись все, включая полицию. Уроки по раскрепощению, за которые каждый ученик выложил по 600 долларов, прервали на самом интересном — перед началом практических занятий.
В итоге в полицейском участке места с трудом хватило всем поклонникам Алекса Лесли и свободной любви. Но что же такого происходило на этих уроках по раскрепощению, что шокировало даже тайских стражей порядка и Мекку секс-туризма?
Василина Величко, модель: «Есть упражнение — „голая королева“. Когда ты на встречу с мужчиной полностью раздеваешься и приходишь к нему».
Белорусская модель Василина Величко вспоминает, как будущий гуру секса и соблазнения начинал у себя на родине, в Минске, как она бежала в слезах с его тренинга.
Василина Величко: «Это вообще полное унижение. И добровольное использование женщин, которые туда попадают. Они выступают бесплатной сексуальной рабочей силой для его тренингов».
А другой экс-участник тренингов Лесли, также вспомнивший пару шокирующих заданий, заявил: всё это — не что иное, как «элементарная секта». Подробности — в видеоматериале.
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