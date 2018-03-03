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    FIFA решит вопрос об использовании видеоповторов на ЧМ 16 марта

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    FIFA решит вопрос об использовании видеоповторов на ЧМ 16 марта

    FIFA решит вопрос об использовании видеоповторов на ЧМ 16 марта

    Вопрос об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России будет решен на заседании совета Международной федерации футбола 16 марта в Колумбии.

    Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что на том же заседании будет рассматриваться вопрос о четвертой замене в матче.

    Джанни Инфантино: «Решение о применении системы VAR на ЧМ-2018 будет принято советом FIFA на заседании в Боготе 16 марта. Там же будет принято решение по четвертой замене».

    Использование VAR уже одобрил Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры.

    Система видеопомощи арбитрам в тестовом режиме использовалась с 2016 года в ряде клубных турниров, а также во время Кубка конфедераций — 2017 в России. IFAB признал результаты эксперимента с VAR положительными и обнадеживающими.

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