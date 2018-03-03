FIFA решит вопрос об использовании видеоповторов на ЧМ 16 марта

Вопрос об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России будет решен на заседании совета Международной федерации футбола 16 марта в Колумбии.
Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что на том же заседании будет рассматриваться вопрос о четвертой замене в матче.
Джанни Инфантино: «Решение о применении системы VAR на ЧМ-2018 будет принято советом FIFA на заседании в Боготе 16 марта. Там же будет принято решение по четвертой замене».
Использование VAR уже одобрил Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры.
Система видеопомощи арбитрам в тестовом режиме использовалась с 2016 года в ряде клубных турниров, а также во время Кубка конфедераций — 2017 в России. IFAB признал результаты эксперимента с VAR положительными и обнадеживающими.
Джанни Инфантино: «Решение о применении системы VAR на ЧМ-2018 будет принято советом FIFA на заседании в Боготе 16 марта. Там же будет принято решение по четвертой замене».
Использование VAR уже одобрил Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры.
Система видеопомощи арбитрам в тестовом режиме использовалась с 2016 года в ряде клубных турниров, а также во время Кубка конфедераций — 2017 в России. IFAB признал результаты эксперимента с VAR положительными и обнадеживающими.
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