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    Жириновский спел со студентами, а Грудинин посетил свинокомплекс. выборы, Жириновский, Иркутская область, КПРФ, ЛДПР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский спел со студентами, а Грудинин посетил свинокомплекс

    Жириновский спел со студентами, а Грудинин посетил свинокомплекс

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    Жириновский спел со студентами, а Грудинин посетил свинокомплекс

    Жириновский спел со студентами, а Грудинин посетил свинокомплекс

    Жириновский спел со студентами, а Грудинин посетил свинокомплекс

      Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин побывал на одном из ведущих предприятий Иркутской области — Усольском свинокомплексе. 99% акций этой компании находится в коллективной собственности, а оставшийся один процент — поделен между всеми сотрудниками.

      Грудинин отметил, что комплекс производит сильное впечатление: и тем, как поставлена его работа, и высокой производительностью труда. По его словам, этот опыт необходимо перенять и другим предприятиям в разных отраслях. После этого на собрании своих сторонников Грудинин вышел на сцену вместе с исполнителями традиционной бурятской музыки и обратился к избирателям, заявив о необходимости выбрать «путь социальной справедливости».

      А Владимир Жириновский побывал в студенческом общежитии Института мировых цивилизаций, основателем которого он является. Кандидат в президенты от ЛДПР оценил, как живут студенты, за чаем с конфетами узнал, чем они увлекаются, чем собираются заниматься в дальнейшем, а в конце общения даже спел с ними под гитару.

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