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    «Профессиональное соседство»: как спасти жилье от захватчиков квартир. жилье, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Профессиональное соседство»: как спасти жилье от захватчиков квартир

    «Профессиональное соседство»: как спасти жилье от захватчиков квартир

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    «Профессиональное соседство»: как спасти жилье от захватчиков квартир

    «Профессиональное соседство»: как спасти жилье от захватчиков квартир

    «Профессиональное соседство»: как спасти жилье от захватчиков квартир

      Страшный сон для любой российской семьи — стать жертвой квартирного мошенничества, которое и сами жулики, и следователи, иногда все же отправляющие этих неуловимых жуликов за решетку, называют «профессиональным соседством». Мишенью этих «профессиональных соседей» могут стать и одинокие беззащитные старики, и вполне себе успешные люди.

      Полгода назад жизнь семьи Новиковых превратилась в ад. Бывшая жена главы семейства продала свои полквартиры, и новая полусобственница въехала в 130 элитных метров как на танке. Танком работает многодетная мама Виктория Епифанцева. Пехотой — ее пятеро детей. Профессионально они начинают зачистку территории.

      Оксана Филачёва, адвокат: «В данной истории в виде оружия используются несовершеннолетние дети, которые не подлежат уголовной ответственности. И мать, зная это, их провоцирует на совершение преступления».

      Этот детский сад пускает в ход кулаки, поливает матом, бьет посуду, выламывает двери. Полуторагодовалыми прикрываются как дымовой завесой. Старшие похлеще бородатых страшил ломали ребра и челюсти несчастных Новиковых.

      Некая Лилия Бернат — родная тетя Епифанцевой. В интервью она заявила, что это ее деньги вложены в элитные метры. Оказывается, именно Бернат в свое время обманула семью театрального режиссера Александра Рубинштейна, оставив его маму без жилья. Пожилая женщина даже не помнит, как подписала договор. Вроде бы брала деньги в долг — оказалось, продала квартиру.

      Видимо, самарским аферистам стало тесно на берегах Волги. Решили потрясти денежных москвичей. Но жадность сгубила Епифанцеву, ее задержали. Женщине грозят тюремный срок и лишение родительских прав. Несовершеннолетних детей, которых мать использовала как боевиков, забрала опека. Следователи теперь разбираются, кто исполнитель в этой банде, а кто идейный вдохновитель.

      Репортер «Центрального телевидения» оказался единственным, кому удалось встретиться с этим Остапом Бендером в юбке, пока та еще была на свободе. Вызвав мошенницу на откровенный разговор, он попытался разобраться, что же делать, чтобы не стать очередной жертвой этой игры на выживание. Подробности — в видеоматериале.

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