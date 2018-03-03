«Профессиональное соседство»: как спасти жилье от захватчиков квартир

Страшный сон для любой российской семьи — стать жертвой квартирного мошенничества, которое и сами жулики, и следователи, иногда все же отправляющие этих неуловимых жуликов за решетку, называют «профессиональным соседством». Мишенью этих «профессиональных соседей» могут стать и одинокие беззащитные старики, и вполне себе успешные люди.

1801 жилье

мошенничество

Полгода назад жизнь семьи Новиковых превратилась в ад. Бывшая жена главы семейства продала свои полквартиры, и новая полусобственница въехала в 130 элитных метров как на танке. Танком работает многодетная мама Виктория Епифанцева. Пехотой — ее пятеро детей. Профессионально они начинают зачистку территории.



Оксана Филачёва, адвокат: «В данной истории в виде оружия используются несовершеннолетние дети, которые не подлежат уголовной ответственности. И мать, зная это, их провоцирует на совершение преступления».



Этот детский сад пускает в ход кулаки, поливает матом, бьет посуду, выламывает двери. Полуторагодовалыми прикрываются как дымовой завесой. Старшие похлеще бородатых страшил ломали ребра и челюсти несчастных Новиковых.



Некая Лилия Бернат — родная тетя Епифанцевой. В интервью она заявила, что это ее деньги вложены в элитные метры. Оказывается, именно Бернат в свое время обманула семью театрального режиссера Александра Рубинштейна, оставив его маму без жилья. Пожилая женщина даже не помнит, как подписала договор. Вроде бы брала деньги в долг — оказалось, продала квартиру.



Видимо, самарским аферистам стало тесно на берегах Волги. Решили потрясти денежных москвичей. Но жадность сгубила Епифанцеву, ее задержали. Женщине грозят тюремный срок и лишение родительских прав. Несовершеннолетних детей, которых мать использовала как боевиков, забрала опека. Следователи теперь разбираются, кто исполнитель в этой банде, а кто идейный вдохновитель.



Репортер «Центрального телевидения» оказался единственным, кому удалось встретиться с этим Остапом Бендером в юбке, пока та еще была на свободе. Вызвав мошенницу на откровенный разговор, он попытался разобраться, что же делать, чтобы не стать очередной жертвой этой игры на выживание. Подробности — в видеоматериале.