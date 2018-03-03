Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  

    Песков заявил о «вреде миру» из-за американских санкций

    2 комментария
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Песков заявил о «вреде миру» <nobr>из-за</nobr> американских санкций

    Песков заявил о «вреде миру» из-за американских санкций

    Песков заявил о «вреде миру» <nobr>из-за</nobr> американских санкций
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Санкции США в отношении России являются незаконными и наносят ущерб, не только двум странам, но и миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    Отвечая на вопрос о том, стало ли неожиданностью решение США продлить санкции, Песков заявил, что этот вопрос не стоит в Кремле на повестке дня.

    Дмитрий Песков: «Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и миру».

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции, которые были введены в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта и больше других стран заинтересована в его урегулировании.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru