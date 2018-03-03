Песков заявил о «вреде миру» из-за американских санкций

Санкции США в отношении России являются незаконными и наносят ущерб, не только двум странам, но и миру. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Отвечая на вопрос о том, стало ли неожиданностью решение США продлить санкции, Песков заявил, что этот вопрос не стоит в Кремле на повестке дня.
Дмитрий Песков: «Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и миру».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции, которые были введены в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта и больше других стран заинтересована в его урегулировании.
Дмитрий Песков: «Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и миру».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции, которые были введены в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта и больше других стран заинтересована в его урегулировании.
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