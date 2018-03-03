Две женщины пытались продать девушку в секс-рабство в Домодедово

Московские полицейские задержали двух женщин, которые пытались продать в сексуальное рабство
17-летнюю девушку. Злоумышленницы просили за свой «товар» 1,5 млн рублей.
По версии следствия, женщины готовились к преступлению заранее, они нашли покупателя в соцсети. Однако, как уточняется на сайте СК РФ, осуществить свой план им не удалось, поскольку подозреваемые были задержаны.
Московское МСУ на транспорте СК РФ: «По данным следствия, 1 марта 2018 года на территории столичного аэропорта Домодедово злоумышленницы за 1,5 миллиона рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами РФ».
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».
Московское МСУ на транспорте СК РФ: «По данным следствия, 1 марта 2018 года на территории столичного аэропорта Домодедово злоумышленницы за 1,5 миллиона рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами РФ».
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».
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