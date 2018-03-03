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    Две женщины пытались продать девушку в секс-рабство в Домодедово

    1 комментарий
    • Фото: sledcom.ru
    Две женщины пытались продать девушку в <nobr>секс-рабство</nobr> в Домодедово

    Две женщины пытались продать девушку в секс-рабство в Домодедово

    Две женщины пытались продать девушку в <nobr>секс-рабство</nobr> в Домодедово
  • Фото: sledcom.ru

    • Московские полицейские задержали двух женщин, которые пытались продать в сексуальное рабство 17-летнюю девушку. Злоумышленницы просили за свой «товар» 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, женщины готовились к преступлению заранее, они нашли покупателя в соцсети. Однако, как уточняется на сайте СК РФ, осуществить свой план им не удалось, поскольку подозреваемые были задержаны.

    Московское МСУ на транспорте СК РФ: «По данным следствия, 1 марта 2018 года на территории столичного аэропорта Домодедово злоумышленницы за 1,5 миллиона рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами РФ».

    В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

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