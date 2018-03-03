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    На Украине потеряли секретный приказ

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    На Украине потеряли секретный приказ

    На Украине потеряли секретный приказ

    На Украине потеряли приказ Минобороны и Генштаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации. Содержащаяся в нем информация находилась под грифом «секретно», сообщают украинские СМИ.

    По данным местного интернет-издания «Вести», пропажу секретного документа обнаружили в одной из воинских частей в ходе общей проверки 7 февраля. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну».

    По информации издания, под «одной из частей» в Виннице может подразумеваться само командование Воздушных сил Украины, поскольку именно в этом городе находится штаб ВСУ.

    Между тем командование украинских Воздушных сил подтвердило информацию СМИ о пропаже документа. В сообщении пресс-центра ведомства, размещенном в Facebook, говорится, что в командовании Воздушных сил по данному факту проводится служебное расследование.

    Прес-центр Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомляє.

    Інформація, яка викладена на деяких ресурсах в …

    Опубликовано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces 2 марта 2018 г.

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