Владимир Винокур откровенно рассказал о жизненных драмах в студии «Секрета на миллион»

Народный артист России Владимир Винокур готовится сразу к двум юбилеям — 70 лет со дня рождения и 50 лет на сцене. Он всегда заряжал окружающих позитивом, но его собственная жизнь полна настоящих драм. В студии «Секрета на миллион» он откровенно рассказал о своей жизни.
В студии «Секрета на миллион» Владимира Винокура ждала встреча с его другом — заслуженным артистом Михаилом Шуфутинским. Они вспомнили историю, как Винокур едва не увел у Шуфутинского жену.
Потом народный артист России рассказал историю отношений со своей женой Тамарой. Он признался, что долго ухаживал за ней, но она не отвечала ему взаимностью. Артисту помог случай. По словам Винокура, ему нужна была прописка для того, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице. И Тамара предложила ему заключить фиктивный брак, чтобы он смог получить заветную прописку.
Владимир Винокур: «Я говорю: „А зачем фиктивный? Тамара, ты не думай, что я всю жизнь буду стажером. Я буду известным, популярным и богатым, и этот брак — только настоящий“».
Пара впервые поцеловалась уже после загса. Но Владимир счастлив с Тамарой по сей день.
Далее речь пошла о лучшем друге Винокура Льве Лещенко, который вскоре сам появился в студии. Вся страна знает и любит их дуэт «Лёвчик и Вовчик». Дружба Винокура и Лещенко началась с розыгрыша, и они продолжают шутить друг над другом уже 49 лет. Также на программу пришли Александр Маршал и Левон Оганезов, которые тоже поделились общими воспоминаниями.
Позднее беседа перешла на очень личные темы. Владимир Винокур откровенно рассказал, как тяжело переживал смерть брата. Народный артист России всеми силами пытался продлить жизнь родного человека, который страдал от сахарного диабета. Но и сам Владимир Винокур не раз оказывался на грани смерти.
Владимир Винокур чудом выжил в автомобильной аварии в Германии. Артист едва не потерял ногу. Тогда его друг Иосиф Кобзон договорился о том, что Винокура перевели из немецкой клиники к российским врачам. Российским медикам удалось восстановить поврежденную конечность.
Владимир Винокур: «Я по-другому стал относиться к жизни. Когда рядом погибают люди, а тебе даруют жизнь, значит, ты должен сделать в 100 раз больше, чем делаешь, для людей».
В финале Винокура ждали личные вопросы о дочери Анастасии. Он признался, что в детстве воспитанием ребенка в основном занималась его жена, а он добился близких отношений с дочерью, когда она уже выросла. Анастасия пошла по стопам мамы и стала балериной — она солистка Большого театра. Артист вспомнил историю, как его дочь однажды бросила своего молодого человека из-за того, что папа не одобрил ее выбор.
А вот воспитание внука по-настоящему занимает внимание Владимира Винокура, который с теплотой говорит о маленьком Феде. В студии «Секрета на миллион» артист рассказал, что крестным его внука является рэп-исполнитель Тимати.
В самом конце Владимира Винокура ждал конверт с секретом на миллион. Решился ли артист открыть свою главную тайну? Ответ — в выпуске программы.
Потом народный артист России рассказал историю отношений со своей женой Тамарой. Он признался, что долго ухаживал за ней, но она не отвечала ему взаимностью. Артисту помог случай. По словам Винокура, ему нужна была прописка для того, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице. И Тамара предложила ему заключить фиктивный брак, чтобы он смог получить заветную прописку.
Владимир Винокур: «Я говорю: „А зачем фиктивный? Тамара, ты не думай, что я всю жизнь буду стажером. Я буду известным, популярным и богатым, и этот брак — только настоящий“».
Пара впервые поцеловалась уже после загса. Но Владимир счастлив с Тамарой по сей день.
Далее речь пошла о лучшем друге Винокура Льве Лещенко, который вскоре сам появился в студии. Вся страна знает и любит их дуэт «Лёвчик и Вовчик». Дружба Винокура и Лещенко началась с розыгрыша, и они продолжают шутить друг над другом уже 49 лет. Также на программу пришли Александр Маршал и Левон Оганезов, которые тоже поделились общими воспоминаниями.
Позднее беседа перешла на очень личные темы. Владимир Винокур откровенно рассказал, как тяжело переживал смерть брата. Народный артист России всеми силами пытался продлить жизнь родного человека, который страдал от сахарного диабета. Но и сам Владимир Винокур не раз оказывался на грани смерти.
Владимир Винокур чудом выжил в автомобильной аварии в Германии. Артист едва не потерял ногу. Тогда его друг Иосиф Кобзон договорился о том, что Винокура перевели из немецкой клиники к российским врачам. Российским медикам удалось восстановить поврежденную конечность.
Владимир Винокур: «Я по-другому стал относиться к жизни. Когда рядом погибают люди, а тебе даруют жизнь, значит, ты должен сделать в 100 раз больше, чем делаешь, для людей».
В финале Винокура ждали личные вопросы о дочери Анастасии. Он признался, что в детстве воспитанием ребенка в основном занималась его жена, а он добился близких отношений с дочерью, когда она уже выросла. Анастасия пошла по стопам мамы и стала балериной — она солистка Большого театра. Артист вспомнил историю, как его дочь однажды бросила своего молодого человека из-за того, что папа не одобрил ее выбор.
А вот воспитание внука по-настоящему занимает внимание Владимира Винокура, который с теплотой говорит о маленьком Феде. В студии «Секрета на миллион» артист рассказал, что крестным его внука является рэп-исполнитель Тимати.
В самом конце Владимира Винокура ждал конверт с секретом на миллион. Решился ли артист открыть свою главную тайну? Ответ — в выпуске программы.
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