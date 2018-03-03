«Ты супер!», выпуск четвертый: Александра Тарнёнок

Проект «Ты супер!» — международный вокальный конкурс, который объединяет участников из разных стран.
16-летняя Александра Тарнёнок приехала из эстонского города Кохтла-Ярве.
В девять лет Сашу Тарнёнок со старшей сестрой забрали у пьяных родителей и отвезли в приют. Девочки умоляли мать и отца одуматься и вернуть их домой. Родители обещали дочерям воссоединение. Но потом Александру забрали в приемную семью, где девочка почувствовала себя любимым ребенком.
Александра исполнила заводную песню «Маршрутка». После выступления девочка не смогла сдержать эмоций. Заветную третью зеленую кнопку, которая дает пропуск в следующий тур, Сергей Лазарев нажал в последнюю секунду. Он высказал мнение, что участнице мешало волнение, но в следующий раз она выступит лучше.
Поддержать конкурсантку пришла ее землячка — актриса Екатерина Волкова. Она подарила девочке талисман — кольцо с крылом, которое поможет ей взлететь за мечтой.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Александра исполнила заводную песню «Маршрутка». После выступления девочка не смогла сдержать эмоций. Заветную третью зеленую кнопку, которая дает пропуск в следующий тур, Сергей Лазарев нажал в последнюю секунду. Он высказал мнение, что участнице мешало волнение, но в следующий раз она выступит лучше.
Поддержать конкурсантку пришла ее землячка — актриса Екатерина Волкова. Она подарила девочке талисман — кольцо с крылом, которое поможет ей взлететь за мечтой.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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