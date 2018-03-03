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    «Роскосмос» договорился с коллегами из Китая о совместных исследованиях Луны

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    «Роскосмос» договорился с коллегами из Китая о совместных исследованиях Луны

    «Роскосмос» договорился с коллегами из Китая о совместных исследованиях Луны

    «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам.

    Подписание документа состоялось в рамках проходящего в Токио международного форума по освоению космоса. Подписи под соглашением подставили генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и заместитель главы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

    «Роскосмос»: «Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата „Луна-Ресурс- 1“ („Луна-26“) в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны».

    Стороны также договорились о создании российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу с привлечением к работам научных и промышленных организаций двух стран.


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