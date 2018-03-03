«Роскосмос» договорился с коллегами из Китая о совместных исследованиях Луны

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам — https://t.co/0okokCdS8v pic.twitter.com/cAICirgy3B — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 3, 2018

Подписание документа состоялось в рамках проходящего в Токио международного форума по освоению космоса. Подписи под соглашением подставили генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и заместитель главы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.: «Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата „Луна-Ресурс- 1“ („Луна-26“) в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны».Стороны также договорились о создании российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу с привлечением к работам научных и промышленных организаций двух стран.