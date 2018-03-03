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    «Перепады настроения»: в Театре Моссовета прокомментировали заявления Домогарова об уходе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    «Перепады настроения»: в Театре Моссовета прокомментировали заявления Домогарова об уходе

    «Перепады настроения»: в Театре Моссовета прокомментировали заявления Домогарова об уходе

    «Перепады настроения»: в Театре Моссовета прокомментировали заявления Домогарова об уходе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • В Театре имени Моссовета высказались по поводу заявления народного артиста России Александра Домогарова об уходе.

    Представитель пресс-службы театра Татьяна Горина не подтвердила слова актера об увольнении и эмоциональное заявление Домогарова объяснила перепадами настроения. Горину цитирует сайт радиостанции «Говорит Москва».

    Татьяна Горина, секретарь по связям с общественностью Театра имени Моссовета: «У него впереди гастроли, одни, вторые, он актер нашего театра. Ну, бывают настроения у человека. Никто его не снимал. В мае он едет на гастроли одни, в июне он едет в Израиль с „Вишнёвым садом“. Просто сейчас Высоцкая (актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая Раневскую в „Вишневом саде“ — прим.) выпускает спектакль в Питере, поэтому временно спектакли эти не идут».

    Ранее 54-летний актер написал в Facebook, что его «сняли со спектаклей» и это «очень серьезно». Он написал заявление об уходе, однако документ еще не подписан. Также артист выразил недовольство некими «коллегами, которые плюют в спину». Позже актер удалил запись, однако скрин поста появился в СМИ.

    Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года.

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