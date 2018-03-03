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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Трончук. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Трончук

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Трончук

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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Трончук

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Трончук

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Трончук

      Виктория Трончук приехала из чувашского города Шумерля. Его название можно перевести как «взрыв» или «цветущая черемуха». И выступление конкурсантки стало настоящим взрывом эмоций.

      Вика Трончук живет с бабушкой и дедушкой. Мамы не стало почти 10 лет назад — погибла в автомобильной аварии. Девочка не любит вспоминать маму, не расспрашивает о ней, не рассматривает фотографии — слишком больно.



      На сцене 13-летняя участница продемонстрировала невероятную силу духа. Она исполнила легендарную песню The Show Must Go On английской рок-группы Queen. Драматичное исполнение произвело впечатление на всех судей. А Сергей Лазарев признался, что с удовольствием нажал зеленую кнопку, поскольку увидел большой потенциал в исполнении.

      А за кулисами Вику ждала встреча с братом Андреем, с которым в последние годы они редко могут видеться, поскольку юноша уехал учиться.



      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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